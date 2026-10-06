¡Raphinha vale 1000 millones de euros! Barcelona lo blindaría con una cláusula millonaria

Barcelona habría convencido a Raphinha de quedarse en el equipo al menos hasta 2030, una noticia que se haría oficial el próximo viernes 9 de octubre

Raphinha y Barcelona habrían acordado una renovación | Reuters

Barcelona habría convencido a Raphinha de firmar hasta 2030, con una cláusula de salida que luce impagable: 1,000 millones de euros. El acuerdo se haría oficial el próximo viernes 9 de octubre, después de las negociaciones que habrían iniciado antes del Mundial 2026 y que por fin habrían llegado a buen puerto durante el inicio del otoño.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, la renovación se hará oficial antes del próximo fin de semana, durante un acto en el que el futbolista pondrá su firma en su nuevo contrato junto a Joan Laporta, presidente del Barcelona, y posteriormente dará una conferencia de prensa para explicar los motivos detrás de su decisión de permanecer en el club.

Raphinha tenía contrato hasta 2028; sin embargo, el futbolista habría pedido seguridad sobre su futuro dentro del Barcelona. Pese a los rumores sobre algunas ofertas provenientes de equipos de la Saudi Pro League, el jugador brasileño supuestamente le hizo saber a la directiva que tenía interés en permanecer en la institución blaugrana.

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La relación entre Raphinha y el técnico del Barcelona, Hansi Flick, iría de maravilla. Una de las dudas que rodeaban la situación del futbolista en el club era su reciente conversión a centro delantero. El brasileño ha respondido con goles, suficientes para tranquilizar a un equipo que tenía como objetivo fichar a un delantero durante el último mercado de fichajes de verano.

Diversos rumores apuntaban a que el Barcelona habría ido por Julián Álvarez. Sin embargo, la polémica se desató con una guerra ante el Atlético de Madrid, que declaró que el delantero argentino era intransferible. El equipo encontró dentro de la misma plantilla la solución para ocupar el rol de goleador con Raphinha.

Si Raphinha cumple con su contrato hasta 2030, lo hará con 33 años. Su futuro después de esa edad será otra discusión; sin embargo, la renovación le permitiría permanecer en la plantilla catalana durante sus mejores años como futbolista profesional.

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Barcelona todavía continúa con la gestión del futuro de la plantilla. Un informe de Sport señala que la directiva se encontraría en negociaciones para renovar a Marc Bernal y Xavi Espart; por ahora, habría un acuerdo verbal para extender la relación contractual con ambos jugadores hasta 2031. La idea del club sería finalizar las renovaciones antes de que termine octubre.