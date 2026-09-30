Fabián Bustos, cerca de volver a dirigir tras su salida de Millonarios: regresaría a un equipo donde fue campeón

Universitario avanza en las conversaciones para contratar a Fabián Bustos como sucesor de Héctor Cuper tras dejar Millonarios.

Fabián Bustos, exdirector técnico de Millonarios. – Vizzor Image.

A muchos tomó por sorpresa la salida de Fabián Bustos de Millonarios, más allá que su idea de juego no gustaba. El motivo principal es que tenía al equipo dentro de los ocho antes de esa decisión, pero sus formas fueron la que desencadenaron su despido para el regreso de Alberto Gamero.

Recordemos que su contrato iba hasta diciembre de este año con el ‘Embajador’. Si bien el entrenador no comprendió el porqué de su marcha, según el puesto en el que llevaba al club en la tabla, aceptó que las dinámicas en el fútbol a veces son así. No le quedaba de otra que seguir mirando hacia adelante y ver qué le depara el futuro.

Ahora bien, parece que el destino lo va a volver a cruzar con una institución en la que le fue bien y que es querido. No hay nada concreto aún, pero los caminos apuntan con fuerza a regresar a un elenco sudamericano tras la salida del timonel que estaba en el banquillo de allá.

Fabián Bustos, cerca de Universitario

El elenco peruano informó que Héctor Cuper no seguirá al mando de Universitario, quien llegó más o menos en mayo del presente año. Eso pues evidentemente hace que los directivos deban buscar un reemplazo y es ahí donde aparece Bustos de nuevo en el radar.

Según el medio Tribuna.com, las partes tienen negociaciones avanzadas para el retorno de Fabián a la dirección técnica. El DT argentino ya sabe lo que es ser campeón allí, pues obtuvo el título en el centenario del club en 2024. Es por eso que es alguien al cual le tienen un aprecio importante en el mundo del ‘Crema’.

🚨Universitario tiene negociaciones muy avanzadas para que regrese Fabián Bustos como entrenador.

🤝 @tribuna_ftbl ⬇️https://t.co/2ddfLro0aN — César Luis Merlo (@CLMerlo) September 29, 2026

Por otra parte, Universitario estuvo interesado en Bustos antes de la llegada de Cuper, pero decidieron no ir por él porque tenía contrato vigente con Millonarios en su momento. De igual forma, el técnico manifestó que sí hubo la posibilidad, aunque también optó por seguir trabajando en pro de los objetivos del ‘Azul’ capitalino.

Así las cosas, parece que hay una posibilidad alta que Fabián Bustos vuelva a Universitario, pero por ahora no está cerrado todavía. Esto significa también que el entrenador ya dejó atrás lo que sucedió en Millonarios y tiene ya la mente y energía para estar de nuevo desde la línea.

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