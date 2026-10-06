El XI con el que más jugó Messi en Argentina: Di María, Mascherano y otros históricos

El capitán de la Albiceleste disputará ante Benín su último partido con Argentina después de más de dos décadas y 207 encuentros internacionales

¿Con qué jugadores compartió más partidos Messi en Argentina? | Imago7

Lionel Messi disputará este martes 6 de octubre ante Benín su último partido con la Selección Argentina, cerrando una etapa que comenzó el 17 de agosto de 2005 con su debut mayor frente a Hungría. Durante más de dos décadas, el capitán compartió cancha con decenas de futbolistas, pero algunos nombres aparecen de manera recurrente en su trayectoria internacional.

Messi llega a su despedida con 207 partidos y 125 goles con Argentina, además del campeonato del mundo conseguido en Qatar 2022. En cuanto a compañeros, Ángel Di María es quien más veces coincidió con él en el terreno de juego, aunque el registro cambia cuando se contabilizan los minutos disputados.

¿Con qué jugadores compartió más partidos Lionel Messi en la Selección Argentina?

Ángel Di María encabeza la lista con 113 partidos compartidos con Messi, seguido por Javier Mascherano con 111 y Nicolás Otamendi con 106. Más atrás aparecen Sergio ‘Kun’ Agüero, con 81; Sergio Romero, con 76; Rodrigo De Paul, con 75; Nicolás Tagliafico, con 63; Gonzalo Higuaín, con 61; Lautaro Martínez, con 60, y Leandro Paredes, con 59.

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La lista también permite identificar a los futbolistas que acompañaron a Messi durante diferentes generaciones de la Albiceleste. Di María y Mascherano estuvieron presentes desde los primeros años de su carrera internacional, mientras que otros como De Paul, Tagliafico, Lautaro y Paredes formaron parte de la etapa que llevó a Argentina a conquistar títulos durante la última parte de la trayectoria del capitán.

Argentina conquistó el mundo en 2022 | Imago7

Sin embargo, el número de partidos no determina quién fue el compañero con el que Messi más tiempo compartió cancha. En ese apartado, Javier Mascherano ocupa el primer lugar con 8,954 minutos, seguido por Nicolás Otamendi con 8,127 y Ángel Di María con 6,952.

Si se intenta formar un equipo únicamente con los diez futbolistas que más partidos compartieron con Messi, aparece un problema de posiciones, debido a que Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Lautaro Martínez son delanteros centros. Por ello, al buscar un XI con mayor equilibrio táctico, la propuesta cambia algunas posiciones respecto al orden estadístico.

# Jugador Partidos con Messi Minutos con Messi 1 Ángel Di María 113 6,952 2 Javier Mascherano 111 8,954 3 Nicolás Otamendi 106 8,127 4 Sergio Agüero 81 4,284 5 Sergio Romero 76 6,572 6 Rodrigo De Paul 75 5,410 7 Nicolás Tagliafico 63 4,473 8 Gonzalo Higuaín 61 4,009 9 Lautaro Martínez 60 3,222 10 Leandro Paredes 59 3,393 11 Emiliano ‘Dibu’ Martínez 55 4,547 12 Fernando Gago 55 3,162 13 Nahuel Molina 53 3,757 14 Cristian ‘Cuti’ Romero 48 3,587 15 Julián Álvarez 48 2,649 16 Carlos Tévez 47 2,572 17 Pablo Zabaleta 46 3,625 18 Martín Demichelis 45 3,746 19 Marcos Rojo 45 3,613 20 Marcos Acuña 44 2,609

¿Cuál sería el XI con el que más jugó Messi con Argentina?

El XI equilibrado quedaría con Sergio Romero en la portería; Nicolás Otamendi y Cristian ‘Cuti’ Romero como centrales; Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo y Nahuel Molina como lateral derecho. En el mediocampo aparecerían Javier Mascherano y Rodrigo De Paul, mientras que Ángel Di María y Lionel Messi jugarían detrás de Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, en un esquema 4-2-2-2.

Ángel Di María ocupa un lugar particular en la trayectoria de Messi con Argentina. Además de ser su compañero con más partidos, ambos formaron parte de la generación que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Mascherano, por su parte, fue el futbolista con el que Messi acumuló más minutos en la selección. Ambos coincidieron durante 13 años en el equipo absoluto y disputaron juntos 111 partidos, además de compartir cuatro Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con Nicolás Otamendi, Messi coincidió durante 17 años y en 106 partidos oficiales. El defensor fue convocado por primera vez a la selección mayor en 2009 y posteriormente compartió con Messi diferentes ciclos y torneos, incluidos los títulos mencionados de Copa América, Finalissima y Mundial, así como el reciente subcampeonato de la Copa del Mundo 2026.

El XI construido a partir de los compañeros con los que Messi más compartió cancha incluye además a siete futbolistas que fueron campeones del mundo en Qatar 2022: Otamendi, Cristian Romero, Tagliafico, Molina, De Paul, Di María y el propio Messi. Ante Benín, el capitán tendrá su último partido con Argentina y cerrará su etapa como internacional después de más de dos décadas.