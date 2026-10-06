Sencia responde a las críticas por el estado de la cancha tras los conciertos de BTS

Sencia respondió a las críticas por el estado de la cancha de El Campín tras los conciertos de BTS y explicó el tratamiento agronómico que se realiza.

Así quedó El Campín tras el concierto de BTS | Reuters y @JD_Quinteror.

El estado del terreno de juego del estadio El Campín de Bogotá volvió a estar en el centro de los comentarios después de los conciertos de BTS. En las imágenes posteriores al evento se observan sectores con desgaste, zonas con poca cobertura vegetal y trabajos de recuperación que ya se adelantan sobre la superficie, situación que generó cuestionamientos entre los aficionados.

Sencia explicó qué está pasando con la cancha

Ante las críticas por las condiciones del escenario, Sencia, empresa encargada de la administración de El Campín, explicó que la intervención del terreno estaba contemplada dentro de la planeación técnica del estadio y comenzó una vez finalizaron los conciertos de la agrupación surcoreana.

“Una vez finalizados los conciertos realizados en el Estadio Nemesio Camacho se dio inicio al proceso integral de tratamiento de la grama y del terreno de juego”, señaló la compañía, que aseguró que los trabajos hacen parte de un proceso previamente establecido para mantener en condiciones óptimas el escenario deportivo.

Comunicado Sencia sobre el estado de El Campín.

La fotografía del campo muestra buena parte de la superficie cubierta con material negro, mientras que en los sectores descubiertos se evidencian zonas de la grama con una apariencia deteriorada. Sin embargo, Sencia aclaró que la intervención no se limita únicamente a reemplazar el césped que presenta daños.

El Campín tendrá un tratamiento agronómico integral

De acuerdo con la empresa, el periodo de intervención será aprovechado para realizar diferentes trabajos sobre el suelo y mejorar las condiciones generales del terreno de juego. “La intervención permite aprovechar esta ventana de mantenimiento para realizar un tratamiento agronómico integral del terreno”, explicó Sencia.

Entre las labores contempladas se encuentran procesos de descompactación, aireación profunda, fertilización y recuperación del suelo, además de la renovación del material vegetal en aquellos sectores que lo requieran. El objetivo es recuperar las zonas afectadas y garantizar mejores condiciones para los próximos eventos deportivos que se desarrollen en el estadio.

Hay cinco canchas para garantizar la renovación de la grama

Para contar con suficiente material vegetal durante los diferentes procesos de mantenimiento, Sencia explicó que dispone de cinco canchas destinadas a la conservación y reserva de grama. Estos espacios están ubicados en Tibabuyes, Usme, Bosa, Engativá y Suba.

“Esto permite contar con material vegetal disponible para realizar los reemplazos requeridos durante los diferentes ciclos de mantenimiento del campo de juego”, explicó la empresa. De esta manera, los sectores que necesiten ser intervenidos podrán recibir nuevo material vegetal como parte del proceso de recuperación.

La intervención está liderada por Equiver y cuenta con el acompañamiento de expertos agronómicos especializados en escenarios deportivos. Sencia también aseguró que cada trabajo se realiza teniendo en cuenta las condiciones particulares del suelo y de la cobertura vegetal de El Campín, con el propósito de adaptar las labores a las necesidades específicas del terreno.

Los partidos y eventos de El Campín seguirán con normalidad

Pese a las imágenes que generaron cuestionamientos, Sencia aseguró que los trabajos de recuperación de la cancha no modificarán la programación del estadio. La empresa indicó que los compromisos deportivos y demás actividades previstas continuarán de acuerdo con el calendario establecido.

“El cronograma de partidos, conciertos y demás eventos previstos en el Estadio Nemesio Camacho continúa desarrollándose con normalidad”, concluyó Sencia, mientras avanzan las labores de recuperación del terreno después de los conciertos de BTS.

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