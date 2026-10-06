Noruega lleva a Infantino ante el Comité de Ética de la FIFA

El reclamo incluye el Premio de la Paz de la FIFA, el caso Balogun y FIFA Forward Enterprise

La Federación Noruega pide investigar a Infantino. | Reuters

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) presentó dos escritos formales ante organismos de la FIFA para solicitar que se revisen distintas actuaciones relacionadas con el presidente del organismo, Gianni Infantino. Uno de los documentos llegó al Comité de Ética y el otro al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC).

La decisión fue aprobada por unanimidad por la junta de la NFF el pasado 7 de agosto. La federación pide que se determine si Infantino u otros funcionarios pudieron incumplir el Código de Ética de la FIFA, además de revisar si los mecanismos internos de supervisión y toma de decisiones funcionaron conforme a las normas del organismo.

Los escritos se centran en tres asuntos: la creación y entrega del Premio de la Paz de la FIFA, el caso disciplinario del delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026 y el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). La NFF aclaró que no solicita una conclusión determinada, sino una revisión de los hechos por parte de los órganos correspondientes.

MÁS INFORMACIÓN: Suiza retira su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones de la FIFA en 2027

¿Por qué Noruega denunció a Gianni Infantino?

Uno de los puntos corresponde al Premio de la Paz de la FIFA concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La Federación Noruega pide revisar cómo se creó el reconocimiento, qué órgano autorizó su entrega y si el proceso respetó el principio de neutralidad política establecido por FIFA.

Noruega ya había apoyado meses atrás una denuncia promovida por la organización FairSquare sobre este asunto. En aquella ocasión, la federación pidió al Comité de Ética que analizara si las acciones relacionadas con el premio podían constituir una violación de las reglas de neutralidad política. Al Jazeera

El segundo punto involucra a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, quien recibió una tarjeta roja durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina. La expulsión derivó en una suspensión de un encuentro, pero posteriormente el Comité Disciplinario dejó la sanción en suspenso durante un año.

El caso tomó otra dimensión después de que se conociera que Trump llamó a Infantino para pedir una revisión de la sanción. Infantino sostuvo entonces que las decisiones correspondían a los órganos disciplinarios independientes de FIFA. La NFF ahora pide establecer qué ocurrió, quién intervino y si el proceso disciplinario mantuvo su independencia.

El proyecto FIFA Forward Enterprise también será revisado

El tercer asunto es FIFA Forward Enterprise, un proyecto que contemplaba una reestructuración de los derechos comerciales y de los fondos destinados al desarrollo del fútbol. De acuerdo con Reuters, la propuesta habría permitido la entrada de inversionistas privados como accionistas minoritarios de una entidad encargada de gestionar competiciones de FIFA, entre ellas el Mundial. El proyecto finalmente no siguió adelante.

La Federación Noruega solicita que se revise cómo avanzó la propuesta, qué conocimiento tuvo el Consejo de la FIFA y qué contactos existieron entre la dirección del organismo y posibles inversionistas. La NFF considera necesario determinar si los controles internos y la estructura de supervisión operaron como establecen las reglas de la institución.

“El propósito de estos escritos es sencillo: establecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas conforme a las propias reglas de la FIFA”, señaló Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega. La dirigente también pidió que los documentos y comunicaciones relacionados con los tres casos puedan ponerse a disposición de las federaciones miembro.

Noruega es la primera federación nacional que da este paso formal contra Infantino por estas vías. La denuncia se presenta además antes de la reunión del Consejo de la FIFA prevista para el 15 de octubre en Zúrich.

FIFA respondió a Reuters que Infantino ya había abordado las inquietudes planteadas por Noruega en una carta enviada a las federaciones durante septiembre. Según el organismo, el presidente manifestó en ese documento su disposición a que exista una revisión independiente de los procesos de toma de decisiones.