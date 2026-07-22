Del Mundial 2026 a Inglaterra: Quiñones, cerca de un millonario salto a la Premier League

Tras su gran actuación en el Mundial 2026, Julián Quiñones se perfila como candidato a reforzar la Premier League

Julián Quiñones, la figura mexicana que seduce a Europa. Imago 7

Julián Quiñones ha destacado como uno de los futbolistas mexicanos más prometedores tras su actuación en el Mundial 2026, donde se convirtió en goleador de la selección. Su desempeño ha despertado el interés de clubes europeos, especialmente de la Premier League, y podría significar su salto a uno de los torneos más competitivos del mundo.

El interés de equipos como Aston Villa se debe a la reciente salida de Morgan Rogers al Chelsea, dejando un espacio ofensivo que Quiñones podría ocupar gracias a su versatilidad, técnica y capacidad de adaptación. La llegada del mexicano representaría una oportunidad histórica para consolidar su carrera a nivel internacional. LEE LA NOTA COMPLETA

TE PUEDE INTERESAR