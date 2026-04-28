José Mourinho estaría listo para regresar al Real Madrid

José Mourinho se uniría a la lista de candidatos para dirigir al Real Madrid que incluye nombres como Klopp, Scaloni, Deschamps y Pochettino

¿Mourinho podría regresar al Real Madrid? | Reuters

José Mourinho estaría listo para buscar una revancha con el combinado merengue. En medio de una temporada que apunta al fracaso para el conjunto blanco, el extécnico del Real Madrid habría levantado la mano para regresar al banquillo de cara al próximo curso, en una decisión que dependerá exclusivamente de Florentino Pérez, presidente de la institución.

Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, José Mourinho se puso a disposición del conjunto blanco hace aproximadamente dos semanas. La información salió a la luz este martes 28 de abril, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del banquillo en Valdebebas.

Actualmente, el técnico de 63 años dirige al Benfica, equipo con el que ocupa la segunda posición en la Primeira Liga con 75 puntos, a siete del FC Porto. Más allá de la clasificación, en Portugal destacan el impacto inmediato del entrenador luso, quien se mantiene invicto en competiciones domésticas desde su llegada. Su último resultado fue una victoria contundente por 4-1 ante el Moreirense FC el pasado 25 de abril.

Pese a que su continuidad en Lisboa parecía encaminada, el deseo de revancha en el Santiago Bernabéu habría cambiado el escenario. De acuerdo con Mundo Deportivo, el técnico cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 3 millones de euros, una cifra asumible para un club de la dimensión del Real Madrid. Sin embargo, hay que recordar que información de Diario As publicada el 16 de febrero señalaba que su contrato contemplaría una cláusula que le permitiría renunciar al banquillo sin penalización económica, siempre y cuando tome la decisión dentro de los primeros 10 días posteriores al último partido de la temporada.

Mourinho enciende los rumores del Real Madrid | Reuters

En paralelo, todo apunta a que Álvaro Arbeloa no continuará al frente del equipo tras el cierre de la temporada, condicionado por la falta de resultados y una crisis deportiva que ya provocó movimientos en el banquillo meses atrás con la salida de Xabi Alonso.

El nombre de José Mourinho no es el único sobre la mesa. También han sido vinculados al cargo entrenadores como Jürgen Klopp, Lionel Scaloni, Didier Deschamps y Mauricio Pochettino. Sin embargo, el portugués gana fuerza por su historial en el club, donde conquistó LaLiga 2011-2012, la Copa del Rey 2010-2011 y la Supercopa de España 2012, en plena hegemonía del FC Barcelona.

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