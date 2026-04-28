Días festivos en Colombia 2026: calendario de descansos obligatorios y fines de semana largos

Aquí le contamos cómo queda el calendario de días festivos, en territorio colombiano, para este 2026.

Festivos en Colombia | Reuters.

Sin duda, el calendario de festivos en el país es uno de los asuntos más buscados al iniciar el año. Es común para millones de colombianos sacarle provecho a los “findes largos”, pensando en romper la rutina y hacer algo diferente. Como en cada inicio de año, el Gobierno Nacional indicó cuáles serán los días que beneficiarán de lleno al sector turístico en territorio colombiano.

Estas fechas permiten a los trabajadores darse un respiro y planificar jornadas laborales, así como vacaciones y turnos para sacarse un dinero extra. Influyen en el pago de recargos, horas extra, costos operativos y demás. A través de Claro Sports le contamos cómo será este calendario para el 2026, año crucial en el país.

¿Cuántos días festivos oficiales habrá en Colombia en 2026 y cuáles son?

Serán 18 días festivos oficiales, cifra que supera con creces a la del año pasado. 11 de ellos serán puentes festivos por caer en un lunes. Esto se debe a la forma del calendario y la Ley Emiliani,

¿Cuáles son los días feriados no oficiales y quiénes descansan?

Hay dos fechas importantes que volverán a convertirse en puente: el 15 de junio, día del Sagrado Corazón de Jesús y el 20 de julio, el Día de la Independencia en Colombia. Regularmente descansan la gran mayoría de trabajadores que no laboren los fines de semana, o de lo contrario, se les aplicará el recargo extra. El aumento no se basa en crear nuevos festivos, pero con la Ley Emiliani, se ubica estratégicamente para descansos de tres días.

Calendario completo de días festivos en Colombia 2026 y qué se conmemora

1 de enero: Año Nuevo.

12 de enero: Reyes Magos (puente).

23 de marzo: Día de San José (puente).

2 y 3 de abril: Jueves y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

18 de mayo: Ascensión del Señor (puente).

8 de junio: Corpus Christi (puente).

15 de junio: Sagrado Corazón de Jesús (puente).

29 de junio: San Pedro y San Pablo (puente).

20 de julio: Día de la Independencia (puente).

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

17 de agosto: Asunción de la Virgen (puente).

12 de octubre: Día de la Raza (puente).

2 de noviembre: Todos los Santos (puente).

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (puente).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

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