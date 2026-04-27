Barcelona pregunta por Julián Álvarez y el argentino responde a los rumores: “No les doy importancia”

El Barça habría sondeado al Atlético por el delantero, en una operación condicionada por su costo y la postura firme del club colchonero

El delantero argentino sería la prioridad para los blaugranas | Reuters

El FC Barcelona habría dado un primer paso por Julián Álvarez. Según reportes de ESPN, el club blaugrana ya habría establecido un contacto inicial con el Atlético de Madrid para tantear la situación del delantero argentino, en un movimiento que confirmaría el interés por reforzar su ataque.

La posible operación se mantiene en una fase exploratoria, sin negociaciones abiertas ni cifras oficiales sobre la mesa. El cuadro blaugrana busca un delantero de jerarquía para el próximo paso del proyecto, pero cualquier intento depende de liberar masa salarial y cerrar ventas. Robert Lewandowski se mantiene como una de las piezas centrales en esa ecuación, ante los rumores de una posible salida del club.

El Atlético no contemplaría una venta inmediata y estaría buscando la renovación del futbolista albiceleste, con la intención de consolidarlo como referencia ofensiva en un proyecto que no tendría presión económica para desprenderse de activos clave.

En términos de mercado, el margen de maniobra es limitado. El Atlético fijó una cláusula de rescisión de 500 millones de euros y, de abrirse a negociar, el valor de salida se situaría alrededor de los 120 millones, cifra que complica cualquier avance inmediato.

A esto se suma el supuesto interés desde la Premier League. En las últimas semanas, se ha reportado que el Arsenal estaría atento a la situación. Cualquier movimiento del Barça dependería también de la intervención de Joan Laporta, quien asumiría un rol directo en eventuales negociaciones a partir de julio.

De cara a la próxima temporada, técnico Hansi Flick ha sido claro al definir los objetivos para el mercado veraniego: pocas incorporaciones, pero de impacto inmediato. Según información de Sport, el entrenador priorizaría perfiles consolidados que marquen diferencias en ambas áreas, con nombres específicos sobre la mesa como Alessandro Bastoni para la defensa y Álvarez para el ataque.

Julián Álvarez responde a los rumores

🚨❗️ Julián Álvarez replies to Barcelona links: “I try not to give too much importance to what they say, because the truth is that every week new things come out, all kinds of new information”.



“I try not to waste energy on that and to focus on what we’re doing here at Atléti”. pic.twitter.com/SeCdiNVsoh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2026

El propio Julián Álvarez ha evitado alimentar las versiones sobre su futuro. En declaraciones recientes, el delantero argentino dejó claro su enfoque actual dentro del Atlético, que jugará semifinales de Champions League ante los Gunners, y marcó distancia respecto a las especulaciones de mercado.

“No trato de darle demasiada importancia a lo que se dice, porque la verdad es que cada semana salen cosas nuevas, todo tipo de información. Intento no gastar energía en eso y enfocarme en lo que estamos haciendo aquí en el Atleti”, afirmó el atacante argentino.

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