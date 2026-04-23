Richard Ríos, un capricho de Manchester United después del Mundial

A pesar de sus últimas actuaciones con la Selección Colombia, el mediocampista es una pieza clave de Néstor Lorenzo para la cita orbital.

Richard Ríos al Manchester United / FILIPE AMORIM / AFP.

Restan 49 días para que se le dé el puntapié inicial al Mundial a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. En las toldas colombianas hay niveles muy bajos de ciertos futbolistas, así que en este periodo de tiempo que falta para el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México, los jugadores tienen responsabilidad de subir su nivel.

Uno de ellos es Richard Ríos, desde que finalizó la Copa América 2024, al mediocampista antioqueño no se le ha visto ese nivel que cautivó al cuerpo técnico del equipo nacional, sin embargo es uno de los jugadores que se presume están ‘fijos’ para la disputa de la cita orbital con la ‘Tricolor’.

Ríos está teniendo una temporada aceptable con el Benfica, su primera campaña en el ‘Viejo Continente’. El mediocampista registra 42 partidos, 5 goles, 5 asistencias, 14 tarjetas amarillas y un total de 3.367 minutos con el cuadro de ‘Las Águilas’. Inclusive, jugó los playoffs de los octavos de final de la UEFA Champions League ante Real Madrid.

Pues bien, su rendimiento en el equipo portugués y las actuaciones con la Selección Colombia lo ha hecho acreedor que equipos de gran envergadura como el Manchester United, lo tengan en carpeta para ficharlo la próxima temporada, la cual estará iniciando después de la disputa del Mundial en tierras norteamericanas.

Cabe mencionar que Benfica le desembolsó a Palmeiras 27 millones de euros por los servicios del centrocampista colombiano. Se desconoce cuál será el valor oficial de la clausula que tiene el cuadro de Lisboa por la salida de Richard Ríos, se habla que estaría rondando los 40-45 millones de euros.

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