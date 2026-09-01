Edson Álvarez se quedaría en West Ham tras el cierre del mercado de fichajes

El mediocampista mexicano no encontró una salida antes del cierre del mercado inglés y continuará bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo

Edson Álvarez llegó al West Ham para suplir a Declan Rice. | Reuters

Edson Álvarez continuaría, por ahora, como jugador del West Ham después de que cerrara el mercado de fichajes y no se concretara una operación para llevar al mediocampista mexicano a otro club.

De acuerdo con información de Claro Sports, Álvarez permanecerá en el conjunto inglés y podría volver a las convocatorias para los próximos partidos. Aunque algunas ligas todavía mantienen abierto su periodo de registros, la posibilidad de una salida luce complicada debido a que West Ham ya no puede incorporar jugadores en su plantilla.

El futuro del mexicano estuvo en discusión durante las últimas semanas por las diferentes ofertas que había, incluyendo el Olympiacos, pero al no concretarse ninguna negociación antes del cierre del mercado en Inglaterra, la opción que toma fuerza es que continúe bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo.

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Edson Álvarez y sus números con West Ham

Álvarez llegó al West Ham en 2024 después de su etapa con el Ajax. Desde entonces comenzó a ganar espacio dentro del equipo y acumuló 74 partidos, dos goles y tres asistencias con el conjunto inglés.

En 2025 salió cedido y durante ese periodo disputó 18 encuentros y registró una asistencia. Las lesiones también condicionaron su continuidad y su participación dentro del equipo. Ese contexto tuvo repercusiones en la selección mexicana. Aunque formó parte del proceso rumbo al Mundial 2026, Álvarez no tuvo el rol de titular que había desempeñado en otros momentos bajo la dirección de Javier Aguirre.

Nuno Espírito Santo habla del plantel del West Ham

Nuno Espírito Santo fue cuestionado sobre la conformación de su plantilla después del cierre del mercado y señaló que el equipo necesitaba reforzar principalmente la zona defensiva.

“No lo sé, hay jugadores que se están incorporando. En términos del equilibrio de la plantilla, creo que en la línea de ataque estamos bien. Estamos empezando a tener más opciones”, explicó el entrenador.

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Sobre el centro del campo, el técnico portugués consideró que cuenta con alternativas suficientes, mientras que identificó otra necesidad dentro del equipo. “En el centro del campo estamos bastante bien, pero claramente necesitábamos jugadores en la línea defensiva, jugadores con físico para ayudarnos”, señaló.

Con las opciones de salida reducidas, Edson Álvarez continuará en West Ham y buscará recuperar protagonismo durante la temporada, mientras algunas ligas mantienen abiertos sus registros y el club define cómo utilizará al mexicano dentro de su plantilla.

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