¡Más de 140 millones! Enzo Fernández sacude el final del mercado de fichajes

Manchester City paga más de 140 millones de euros para firmar al argentino y se convierte en la transferencia más cara de este verano

Enzo Fernández, nuevo jugador del Manchester City

El Manchester City confirmó la llegada de Enzo Fernández, el gran movimiento del cierre del mercado de fichajes de verano este martes 1 de septiembre. Los Citizens habrían pagado más de 140 millones de euros por el mediocampista argentino, una cifra récord para esta ventana de transferencias en Europa.

Enzo Fernández firmó con el conjunto Sky Blue por las próximas seis temporadas, con una opción para extender su vínculo contractual hasta 2031. La operación representa una clara apuesta del Manchester City por el futuro del mediocampista argentino, quien volverá a trabajar bajo las órdenes de Enzo Maresca.

Los Citizens protagonizaron un mercado de fichajes bastante movido, con incorporaciones como la del mediocampista Elliot Anderson, por quien pagaron alrededor de 135 millones de euros al Nottingham Forest. El conjunto inglés reforzó así una plantilla que apunta a mantenerse entre las principales potencias del fútbol europeo.

MÁS INFORMACIÓN: Dibu Martínez es nuevo portero del Chelsea: “Soy pura pasión y juego con el corazón” Tras incorporarse al Manchester City, Fernández declaró: “El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todo jugador quiere formar parte de un club así, porque todo el mundo sabe lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar aquí, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando títulos. Es un club hecho para el éxito. Si observas la plantilla, el City tiene calidad en todas las líneas. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en mejor jugador”, expresó en palabras brindadas al club. “Me enorgullece mejorar continuamente mi juego. Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe lo duro que entreno cada día y cuánto me esfuerzo en los partidos. Lo doy absolutamente todo, y puedo prometer al Manchester City que seguiré haciéndolo ahora que estoy aquí. Quiero dar las gracias a Hugo, Enzo, Khaldoon y a todos en el City que han hecho posible este fichaje. Quiero corresponder a la confianza que han depositado en mí lo antes posible”, agregó. El fichaje de Enzo Fernández también supone un beneficio para las finanzas de River Plate. El club argentino recibirá alrededor de seis millones de dólares por concepto de derechos de formación del campeón del mundo, una cantidad que se desprende de la millonaria operación. Enzo Maresca, técnico del Manchester City, conoce a la perfección al mediocampista argentino, pues ya lo tuvo bajo sus órdenes durante su etapa en Stamford Bridge. Ambos coincidieron en el Chelsea durante la temporada 2024-25 y la primera parte de la 2025-26, donde Fernández conquistó el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League antes de emprender una nueva aventura en el fútbol inglés.

El mercado de fichajes vuelve a romper sus propios límites con una operación que coloca a Enzo Fernández como la quinta compra más cara en la historia del fútbol. El ranking lo encabeza Neymar, cuyo traspaso del Barcelona al PSG en 2017 alcanzó los 222 millones de euros (257 millones de dólares), seguido por Kylian Mbappé, quien pasó del Mónaco al conjunto parisino por 208 millones de dólares. El tercer puesto corresponde a Ousmane Dembélé, por quien el Barcelona pagó 171 millones de dólares al Borussia Dortmund, mientras que Alexander Isak ocupa la cuarta posición tras su llegada del Newcastle al Liverpool a cambio de 168 millones de dólares.

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Desde su llegada al Chelsea en enero de 2023, Enzo Fernández se consolidó como una de las piezas importantes del conjunto londinense. El mediocampista argentino, nacido en 2001, disputó 169 partidos y marcó 31 goles con los Blues, además de conquistar el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League, después de que el club inglés pagara 121 millones de euros al Benfica por su fichaje (primer jugador en la historia con dos fichajes por encima de los 100 millones). Con la selección argentina, su palmarés también incluye el Mundial de Qatar 2022, aunque en 2026 sufrió el golpe de perder la final del torneo.

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