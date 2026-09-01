España impulsa un programa para que las futbolistas puedan congelar óvulos durante su carrera

La Real Federación Española de Fútbol prepara una medida enfocada en la planificación de la maternidad de sus futbolistas

España buscará iniciativa para sus futbolistas | Imago7

La Real Federación Española de Fútbol prepara una medida enfocada en la planificación de la maternidad de sus futbolistas seleccionadas. El próximo 21 de septiembre presentará un acuerdo con la Clínica Tambre que permitirá a determinadas jugadoras acceder a la congelación de óvulos dentro de un programa específico.

La iniciativa estará dirigida a futbolistas que hayan formado parte de alguna convocatoria de la selección española desde la última Nations League. El objetivo es ofrecer una alternativa a quienes quieran preservar su fertilidad mientras continúan con una carrera profesional que, en muchos casos, se extiende durante los años de mayor capacidad reproductiva.

La propuesta supone un paso poco habitual dentro del deporte español y se suma a otras medidas que distintas ligas y asociaciones han comenzado a adoptar para ampliar las opciones de las atletas fuera de la competencia. En este caso, la RFEF busca incorporar la planificación reproductiva dentro del acompañamiento que ofrece a sus internacionales.

La congelación de óvulos abre una posibilidad, pero no asegura un embarazo

La medida también ha abierto un debate sobre cómo deben comunicarse este tipo de procedimientos. Patricia Bartolomé, directora del único máster en fertilidad integrativa de España, considera positivo que las futbolistas tengan acceso a más herramientas, aunque advierte sobre el riesgo de generar expectativas equivocadas. “Desde luego que hay una parte muy positiva, pero es un titular muy peligroso que se diga que congelar los óvulos es garantía de fecundidad futura”.

La especialista recuerda que la vitrificación representa solamente una etapa dentro de un proceso mucho más amplio. “No congelas tu útero, tu cuerpo, tu maternidad… Luego hay un proceso largo en un cuerpo que ya no es el mismo. Hay que fecundar ese óvulo, tiene que madurar, tiene que implantarse, luego ese embrión tiene que crecer favorablemente, una gestación de nueve meses”, explicó.

Bartolomé puso como referencia las cifras registradas en España durante 2022. Según los datos que expuso, existían más de 300 mil óvulos congelados y se produjeron 350 nacimientos a través de este procedimiento. La experta puntualizó que no todos esos óvulos fueron utilizados y que algunos permanecieron almacenados, no resultaron viables o no consiguieron fecundarse.

Su planteamiento es que el acceso a estas técnicas debe ir acompañado de información suficiente sobre las probabilidades reales y las distintas etapas del tratamiento. Para Bartolomé, presentar la congelación como una garantía puede provocar un impacto emocional adicional en los casos donde el procedimiento no termine en un embarazo.

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El deporte profesional amplía sus políticas relacionadas con la maternidad

España no parte de cero en este terreno. En Estados Unidos, la WNBA incorporó desde 2019 prestaciones relacionadas con fertilidad, adopción y subrogación dentro de su convenio colectivo. El reembolso inicial podía alcanzar los 20 mil dólares anuales y acuerdos posteriores elevaron ese respaldo hasta los 60 mil.

La WTA también ha desarrollado políticas para sus tenistas, con apoyos para tratamientos de fertilidad, congelación de óvulos y fecundación in vitro. Estas medidas se complementan con mecanismos como la protección del ranking para facilitar el regreso de las jugadoras después de la maternidad.

En el fútbol español, la Asociación de Futbolistas Españoles también alcanzó recientemente un convenio con el Hospital Ruber Internacional, del grupo Quirónsalud. El acuerdo permite a sus afiliadas, así como a las mujeres de sus afiliados, acceder a atención especializada en fertilidad, con opciones que incluyen inseminación artificial, fecundación in vitro, congelación de óvulos y pruebas genéticas preimplantacionales.

David Aganzo, presidente de la AFE, explicó que la colaboración busca ampliar el apoyo ofrecido a los futbolistas fuera del terreno de juego. “Este acuerdo ratifica el firme compromiso de AFE por ofrecer a nuestros afiliados y afiliadas unos servicios que contribuyan positivamente a su bienestar dentro y fuera del campo”.

Mientras más organizaciones deportivas incorporan herramientas de este tipo, Bartolomé plantea que el debate de fondo va más allá de la tecnología reproductiva. “Lo ideal es que el deporte se adaptara a la mujer y no la mujer al deporte”, señaló, al insistir en que estas opciones deben entenderse como una posibilidad y no como una solución absoluta.

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