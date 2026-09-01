Antigua GFC recibe una noticia que ilusiona a sus aficionados

El portero vuelve a acercarse al plantel y podría convertirse en una de las principales novedades de Antigua GFC.

Luis Morán, portero de Antigua GFC | IG: antiguagfc

Antigua GFC recibió una noticia que puede modificar sus opciones para los próximos partidos. Luis Morán está cerca de volver a la actividad después de permanecer varias semanas fuera por una lesión muscular que le impidió participar con el equipo durante buena parte del Torneo Apertura 2026.

El guardameta guatemalteco avanzó en su recuperación y su nombre vuelve a aparecer entre las alternativas del conjunto colonial. La decisión sobre su regreso dependerá de la evaluación del cuerpo técnico y de las condiciones en las que llegue al siguiente compromiso.

La ausencia de Morán obligó a Antigua a modificar su planificación en el arco. Jorge Moreno fue quien ocupó ese lugar durante este período y tuvo participación tanto en el campeonato guatemalteco como en los compromisos correspondientes a la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antigua GFC espera recuperar a Luis Morán

Moreno asumió la responsabilidad cuando el equipo perdió a su habitual alternativa bajo los tres palos. El portero respondió durante los partidos en los que recibió la oportunidad, aunque el posible regreso de Morán abre nuevamente la competencia por el puesto.

Ahora será Mauricio Tapia quien determine cómo manejar la situación. El entrenador deberá evaluar si Morán está en condiciones de integrar la convocatoria y, en caso de hacerlo, decidir si puede regresar directamente a la titularidad o necesita sumar minutos de manera progresiva.

El retorno del guardameta también supone una alternativa más para Antigua GFC en una etapa en la que el calendario exige mantener disponibles a la mayor cantidad de futbolistas. Su experiencia puede ser considerada por el cuerpo técnico para los próximos encuentros.

Uno de los partidos que aparece en el horizonte es el enfrentamiento contra Aurora. La presencia de Morán todavía debe ser confirmada, pero su evolución permite pensar que podría volver a formar parte de una convocatoria después de varias semanas de recuperación.

Antigua GFC tendrá que esperar la evaluación definitiva antes de tomar una decisión. Mientras tanto, Jorge Moreno continúa trabajando con el grupo y se mantiene preparado para ocupar nuevamente el arco si el cuerpo técnico considera que Morán todavía necesita más tiempo.

La recuperación de Luis Morán representa así una novedad para el equipo colonial. Después de perderse varios encuentros, el portero vuelve a acercarse al plantel y podría convertirse en una de las principales novedades de Antigua GFC para las próximas jornadas del Apertura 2026.

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