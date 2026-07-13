Edson Álvarez ya tiene remplazo

El FC Köln analiza el regreso de un viejo conocido si se cae el fichaje del mexicano

El capitán acompañará al equipo en los amistosos ante Portugal y Bélgica | Imago7

El futuro de Edson Álvarez sigue sin definirse y en el 1. FC Köln ya comenzaron a preparar una alternativa en caso de que las negociaciones con el mexicano no lleguen a buen termino.

De acuerdo con información de Sky Sport Alemania y BILD, el club alemán analiza el regreso del mediocampista Ellyes Skhiri, un futbolista que conoce perfectamente la institución y que dejó un gran recuerdo durante su primera etapa con las Cabras Montesas.

Skhiri, de 31 años, defendió la camiseta del FC Köln entre 2019 y 2023, disputando 133 partidos de Bundesliga, en los que marcó 20 goles y se consolidó como uno de los mediocampistas defensivos más consistentes del campeonato alemán. Lee la nota completa AQUÍ.

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