‘Picante’ cruce entre ‘Juanfer’ Quintero y un hincha de Colombia: “¿Te pido permiso?”

La situación entre los hinchas, jugadores y la Selección Colombia no es la mejor, después de quedar eliminados ante Suiza.

Juan Fernando Quintero y Yerry Mina/ Reuters.

El ‘guayabo’ o la ‘tusa’ por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial, a manos de Suiza en los octavos de final de la cita orbital, en el país sigue más latente que nunca. Para muchos de los aficionados de la ‘Tricolor’, el equipo tenía nivel futbolístico para poder seguir avanzando, mucho más después del partido que jugaron los suizos ante Argentina el pasado sábado.

Por tal motivo y esta nueva ola de redes sociales, un hincha del combinado nacional sigue lamentándose que el equipo se quedara afuera de la cita orbital, sin embargo pasó un límite, ya que mencionó que el mediocampista Juan Fernando Quintero a pocos días de la eliminación, ya se encontraba compartiendo con amigos y familiares.

Pues bien, el jugador no guardó silencio y le respondió: “Y qué querés? Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos? a ver si te parece bien”. El hincha colombiano volvió a escribir: “Te pido varias cosas, a ti, Juanfer, y a tus compañeros: 1. Que les duelan las derrotas de la misma manera que le duele a la gente que lleva 5 días de amargura porque estaba ilusionada con que ustedes hicieran historia”, inició mencionando.

“2. Que empaticen con la gente que lo da todo por acompañarlos. La gente paga auténticas millonadas por ir a sus partidos y este tipo de situaciones incomodan bastante. 3. Que entiendan que muchos de ustedes ya cumplieron su ciclo en la Selección Colombia y que es necesario que no vuelvan para iniciar la verdadera renovación que demanda el equipo”, concluyó en su respuesta.

Juan Fernando Quintero vs hincha/ Instagram.

La situación en las redes sociales de los jugadores y la Selección Colombia no está de la mejor forma, las publicaciones después de la eliminación del equipo del Mundial 2026 han causado enojo y descontento de los fanáticos de la ‘Tricolor’, ya que según ellos la ilusión estaba por las nubes y por lo visto en los primeros compromisos en la cita orbital, prometían con jugar cuartos de final, semifinales y por qué no una final.

A tal punto, que en varias redes el futbolista Jaminton Campaz ha recibido amenazas de muerte contra él y miembros de su familia, algo que fue rechazado certeramente por la Federación Colombiana de Fútbol, el resto de sus compañeros y colegas. Muchos señalan al delantero de desperdiciar el gol que le daba el paso a la ‘Tricolor’ a los cuartos de final.

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