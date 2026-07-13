Millonarios alista fichaje de un bicampeón con Junior: Jhomier Guerrero, cerca del ‘Embajador’

El lateral derecho Jhomier Guerrero está cerca de Millonarios, a falta de pequeños detalles para cerrar su traspaso.

Jhomier Guerrero controlando un balón | Vizzor Image

El mercado de transferencias en el fútbol colombiano está en marcha y varios equipos ya están moviéndose para empezar la Liga BetPlay 2026-II de la mejor manera posible. Millonarios es uno de ellos y hace poco se reveló que el ‘Azul’ tiene preparado un fichaje para la defensa que podría cerrarse dentro de poco.

El cuadro bogotano es uno de los los clubes que necesita con urgencia renovar el plantel para así poder pelear por cosas importantes. Ya han llegado nuevos jugadores como Francisco Chaverra, Javier Burrai y James Aguirre, estos dos últimos para el arco. Otra novedad es el regreso de Daniel Ruiz tras su paso por Rusia.

El propio Fabián Bustos dijo en el marco del amistoso contra Universitario que iban a confirmar más jugadores y de manera inesperada se dio el anuncio de Andrey Estupiñán, quien fue el goleador del torneo apertura. Ahora un lateral derecho está cerca de vincularse y llegaría tras salir bicampeón con Junior de Barranquilla.

Jhomier Guerrero, muy cerca de Millonarios

Al parecer los clubes están muy cerca de finiquitar el negocio y una vez se cierre, entre este martes 14 y miércoles 15 de julio, el defensor de 25 años viajaría a Bogotá para presentar exámenes médicos, reveló el periodista Guillermo Arango. Todo indica que sería una compra de sus derechos económicos.

Por otra parte, otro jugador que agrada en Millonarios es Jesús Rivas, quien también hace parte del Junior. El volante ofensivo tiene contrato hasta junio de 2028, un aspecto clave para una negociación. Otra posición que contempla reforzar el ‘Embajador’ es un defensa central, pero sin nombres concretos todavía.

Ⓜ️ Jhomier Guerrero (25) viajaría entre martes y miércoles a Bogotá para realizarse los exámenes médicos, una vez @JuniorClubSA y @MillosFCoficial finiquiten el acuerdo definitivo.



🛡️ #Millonarios sigue en la búsqueda de Jesús Rivas y no descartan la opción de un defensor… pic.twitter.com/he53JrDTZA — Guillermo Arango (@guilloarango) July 13, 2026

Por ahora queda esperar que se termine de cocinar lo de Jhomier Guerrero, pues es el negocio que más está adelantado tiene Millonarios. Una vez esté listo ese, ya las directivas y cuerpo técnico podrán mirar con mayor determinación qué otro futbolista pueden incluir en la nómina.

Le puede interesar