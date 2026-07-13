Atlético Nacional prepara un “revolcón” en su arco para la Liga BetPlay

El ‘Verdolaga’ prepara salidas en el mercado de pases por el regreso de Luis Marquinez y la eventual llegada de Franco Armani.

Atlético Nacional ultima detalles para el remate del año | Vizzor

Con Lucas González al comando, Atlético Nacional no tendrá fácil un semestre lleno de altas exigencias. La derrota en la gran final, a manos de Junior, produjo cierto divorcio entre la afición y el grupo de jugadores, por lo que el nuevo timonel tendrá una ardua labor: reinvindicarse con el hincha, muy dolido por el primer semestre del equipo.

Con casi toda la nómina conservada para la segunda mitad del año, el ‘Verdolaga’ espera ponerle sello a un nuevo título para volver a la Copa Libertadores. Será el reto más grande en la carrera de González, quien dejó a un Deportes Tolima clasificado en los octavos de final de la competición. Mientras tanto, en el libro de pases, se van tanteando posibles refuerzos.

Una asignatura pendiente va hacia el arco. David Ospina, previo al Mundial, confirmó su despedida del equipo de sus amores, por lo que dejaba una vacante libre para la llegada de un nuevo jugador. El elegido parece ser Franco Armani, por lo que sería cuestión de detalles para que se concrete el regreso al club donde brilló en una época dorada.

A esto hay que añadirle el retorno de Luis Miguel Marquínez a la nómina. El portero de equipos juveniles en la Selección Colombia fue cedido al Deportes Tolima, donde preciso estuvo bajo las órdenes de González y sumó algo de continuidad. Lo más seguro es que le entreguen la batuta de alternante con Armani.

Salidas en el arco de Atlético Nacional

Este par de novedades implica una sobrepoblación en dicha zona del campo. Por eso se esperan salidas en el club, que impliquen a Harlen ‘Chipi Chipi’ Castilo y Kevin Cataño. Parece que ya es un ciclo cumplido para Castillo, quien fue señalado por cometer algunos errores en la final de Liga ante Junior, mientras que Cataño, prospecto del fútbol colombiano, terminó esperando su turno de brillar.

Versiones dan por hecho un préstamo de Cataño a otro equipo del fútbol colombiano. El Internacional de Bogotá se perfila como la opción A en la carpeta ‘Verdolaga’ para defender su arco por un año. Ya respecto a Castillo, el exterior se ve como el mejor escenario.

Desde Argentina ya confirman que ‘Chipi Chipi’ fichará por Gimnasia de La Plata y firmará un contrato por año y medio. Se cierra entonces su andar porel fútbol colombiano, recordando su estelar paso por Deportivo Pereira, donde fue una de las grandes figuras en el título inédito ‘Matecaña’ de 2022.

Así se va configurando la situación de los arqueros para Nacional. Por lo pronto, retornará actividad en la fase 1B de Copa BetPlay el próximo martes 21 de julio ante Tigres en el Atanasio Girardot. Posteriormente, el 25, tendrá su primera fecha de Liga en visita al Boyacá Chicó.

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