Rodri, Messi, Mbappé y Haaland encabezan el once ideal del Mundial 2026 elegido por los fans

La afición eligió el once ideal del Mundial 2026, con dominio de las selecciones finalistas y varias ausencias que generaron debate tras la votación

Los jugadores elegidos por la gente en el once ideal del Mundial 2026 | Reuters

La Copa del Mundo 2026 concluyó con el título de España, pero la conversación sobre el torneo continuó con la elección del once ideal por parte de los aficionados. Tras varios días de votación en la plataforma de la FIFA, el público conformó una alineación con futbolistas de ocho selecciones, Rodri en el mediocampo y Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland como integrantes del ataque.

La consulta permitió que cada participante eligiera una formación entre el 4-4-2, 4-3-3 y 3-4-3, además de seleccionar futbolistas de una lista dividida entre porteros, defensas, mediocampistas y delanteros. La alineación ganadora quedó organizada con un esquema 4-3-3 y reunió a jugadores que tuvieron impacto individual durante la competencia disputada en México, Estados Unidos y Canadá.

España y Francia fueron las selecciones con mayor presencia, con tres jugadores cada una. Argentina aportó dos representantes, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde colocaron un futbolista. Aunque España venció 1-0 a Argentina en la final, el resultado de la votación no se limitó a los equipos que disputaron el título y abrió espacio para una de las revelaciones del campeonato.

¿Quiénes forman el once ideal del Mundial 2026?

Once ideal Mundial 2026 | FIFA

Vozinha, portero de Cabo Verde, fue elegido por encima de Emiliano Martínez, Unai Simón, Jordan Pickford y Eloy Room. El guardameta caboverdiano se convirtió en uno de los nombres del torneo por sus intervenciones durante el recorrido de su selección, que avanzó a la fase de eliminación directa antes de quedar fuera frente a Argentina. Su elección representó uno de los resultados que más llamaron la atención dentro de la votación.

La línea defensiva quedó integrada por Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano y Marc Cucurella. España ocupó los dos laterales, mientras que el argentino Lisandro Martínez y el francés Upamecano fueron elegidos para ocupar el centro de la defensa. Porro y Cucurella formaron parte del equipo español que terminó el torneo con solo un gol recibido durante sus ocho partidos.

Rodri Hernández, Michael Olise y Jude Bellingham fueron los tres mediocampistas más votados. Rodri confirmó su lugar después de ser reconocido como el Balón de Oro del Mundial y de conducir el juego de España durante su camino al campeonato. Olise se convirtió en el segundo representante francés dentro del equipo, mientras que Bellingham fue el único jugador de Inglaterra incluido en la formación definitiva.

La elección de Rodri también permitió que España alcanzara tres representantes en el once, junto con Porro y Cucurella. El mediocampista participó como titular durante el torneo y fue una de las piezas encargadas de organizar la posesión, recuperar el balón y marcar el ritmo de los partidos del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

El ataque quedó reservado para Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé, tres de los delanteros que concentraron la mayor cantidad de votos. Messi fue uno de los dos argentinos elegidos tras conducir a su selección hasta la final, mientras que Haaland representó a Noruega y Mbappé encabezó la presencia de Francia después de terminar como máximo goleador de la competencia con 10 anotaciones.

De esta manera, el once ideal quedó conformado por Vozinha; Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Michael Olise, Jude Bellingham; Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. La distribución dejó tres españoles, tres franceses, dos argentinos, un caboverdiano, un inglés y un noruego.

Julián Quiñones quedó fuera del equipo elegido por los aficionados

Julián Quiñones fue el único jugador de la selección mexicana considerado entre los candidatos para integrar el once ideal. El delantero terminó su participación con cuatro goles y compartió la lista de atacantes con Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane y Mikel Oyarzabal. Sin embargo, la votación final favoreció a Messi, Haaland y Mbappé para formar el tridente ofensivo.

La nominación de Quiñones fue uno de los reconocimientos individuales que recibió México después de su participación en la Copa del Mundo. Aunque no logró colocarse en la alineación definitiva, el atacante compitió en una categoría integrada por algunos de los principales goleadores del torneo y fue el único representante del Tricolor entre los 28 candidatos presentados por la FIFA.

La elección también dejó fuera a jugadores que habían sido considerados candidatos, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Harry Kane. A ellos se sumaron futbolistas españoles que ni siquiera aparecieron en la lista inicial, entre ellos Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, quienes integraron la defensa del equipo campeón.

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