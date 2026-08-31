Erik Lira está más cerca del Mónaco: Balogun prepara su salida al Everton

La salida de Folarin Balogun al Everton podría liberar la plaza de extranjero que necesita el Mónaco para registrar al mexicano

Salida de Balogun puede destrabar fichaje de Erik Lira. VALERY HACHE/AFP | Imago 7

Folarin Balogun está cerca de dejar el AS Mónaco para convertirse en nuevo jugador del Everton, después de que el club inglés presentara una oferta de 18 millones de euros por el delantero estadounidense. Balogun habría llegado a un acuerdo con los Toffees y su salida del conjunto francés podría concretarse en los últimos días del mercado de fichajes.

La operación también tendría consecuencias para Erik Lira, quien mantiene negociaciones avanzadas para convertirse en jugador del Mónaco. El club del Principado necesita liberar una plaza de futbolista extracomunitario para poder registrar al mexicano, y la salida de Balogun abriría ese espacio. Cruz Azul y Mónaco ya habrían alcanzado un acuerdo por el mediocampista, por lo que el movimiento dependería de que se concrete la salida del estadounidense. LEE LA NOTA COMPLETA

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