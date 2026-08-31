Xelajú MC vs Mixco en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Mixco por la sexta jornada del Torneo Apertura de Guatemala.

Xelajú MC vs Mixco, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Xelajú MC vs Mixco! El estadio Mario Camposeco será el escenario del duelo correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Superchivos quieren hacer valer su localía y quedarse con los tres puntos, mientras que los Chicharroneros intentarán sumar fuera de casa y avanzar en la clasificación.

Xelajú MC afronta el compromiso con la intención de recuperar terreno en el campeonato. El conjunto quetzalteco sabe que una victoria ante su afición puede ser importante para sus aspiraciones y buscará asumir el control del partido desde los primeros minutos. Los Superchivos intentarán aprovechar su conocimiento del estadio Mario Camposeco para conseguir un nuevo triunfo.

Por su parte, Mixco llega dispuesto a plantear un partido complicado para el equipo local. Los Chicharroneros deberán mantener el orden y aprovechar las oportunidades que tengan frente al arco rival para buscar un resultado positivo. Un triunfo como visitante representaría un impulso en el Apertura 2026, mientras que sumar un punto también podría ser útil para sus objetivos.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Mixco hoy domingo 30 de agosto de 2026?

El encuentro entre Xelajú MC y Mixco será el domingo 30 de agosto a las 19:00 horas en el Mario Camposeco y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Xelajú MC vs Mixco para la jornada 6, al momento

Ni Xelajú MC ni Mixco cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Xelajú MC : Estuardo Sicán, Raúl Calderón, Ernesto Monreal, Marcelo Hernández, Erick González, Kevin Ruíz, Maynor de León, Ángel López, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Harim Quezada. DT : Roberto Hernández.

: Estuardo Sicán, Raúl Calderón, Ernesto Monreal, Marcelo Hernández, Erick González, Kevin Ruíz, Maynor de León, Ángel López, Jorge Aparicio, Yair Jaén, Harim Quezada. : Roberto Hernández. Mixco: Kevin Moscoso, Allen Yanes, Nixson Flores, Diego Méndez, Yonathan Pozuelos, Jeshua Urizar, Fabian Cuero, Gabriel Arce, Diego Marroquín, Lynner García, Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes del Xelajú MC vs Mixco y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú MC y Mixco:

11 de abril de 2026 | Mixco 3-1 Xelajú MC | Torneo Clausura

22 de febrero de 2026 | Xelajú MC 2-1 Mixco | Torneo Clausura

17 de octubre de 2025 | Xelajú MC 1-2 Mixco | Torneo Apertura

9 de agosto de 2025 | Mixco 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

9 de abril de 2025 | Xelajú MC 1-1 Mixco | Torneo Clausura

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