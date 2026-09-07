Fabián Bustos, dolido por su salida de Millonarios: reveló la llamada que recibió de Falcao

Falcao llamó a Fabián Bustos tras su inesperada salida de Millonarios. El entrenador argentino reveló la reacción del delantero y habló de su frustración.

Bustos habló con Falcao al salir de Millonarios | VizzorImage.

Millonarios atraviesa días convulsionados en el cierre de la temporada 2026-II. Después de la derrota en el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, las lesiones de dos de sus figuras y la salida de Fabián Bustos del banquillo, el conjunto azul intenta recomponer el camino con el regreso de un viejo conocido: Alberto Gamero.

Falcao llamó a Bustos tras su salida de Millonarios

La salida de Bustos fue una de las decisiones que más sorprendió en el entorno de Millonarios. El entrenador argentino consideraba que los resultados obtenidos y la evolución del equipo respaldaban su continuidad, por lo que recibió con sorpresa la determinación de las directivas de ponerle fin a su ciclo.

En medio de ese complicado momento, el estratega contó con el respaldo de varias figuras del fútbol colombiano, entre ellas Pablo Repetto, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y Radamel Falcao. Precisamente, el delantero colombiano tuvo un gesto que Bustos recordó especialmente al revelar que se comunicó con él apenas conoció la noticia.

“Falcao me llamó cuando se enteró. Estaba sorprendido, me ayudó a pasar el momento”, confesó Bustos, quien valoró el respaldo recibido por parte del atacante durante un momento que calificó como difícil.

Bustos lamentó haber dejado el proyecto azul

El entrenador argentino también explicó que su malestar estuvo relacionado con la manera en la que terminó su etapa en Millonarios. Bustos aseguró que incluso había decidido rechazar algunas propuestas para respetar al club y continuar con un proyecto que, según su visión, debía tener un proceso de largo plazo.

“Me parece que me he equivocado en el pasado algunas veces tomando alguna decisión, pero esta vez quería respetar a una institución tan grande como Millonarios. Estoy un poco angustiado y desilusionado porque teníamos un buen plantel, habíamos mejorado mucho”, señaló.

Uno de los aspectos que más golpeó al técnico fue saber que tenía alternativas para continuar su carrera, incluso una posibilidad de dirigir a Universitario de Perú, pero decidió permanecer comprometido con Millonarios. Por eso, su salida sin tener otro equipo al que llegar le generó una sensación de decepción.

Gamero toma las riendas de Millonarios

Tras la salida de Bustos, Millonarios decidió apostar nuevamente por Alberto Gamero, un entrenador que dejó una huella importante durante su anterior etapa en la institución. Su regreso recibió el visto bueno de buena parte de los aficionados y también de los integrantes del plantel, que ahora esperan iniciar una nueva etapa.

El debut de Gamero, sin embargo, no se produjo inmediatamente. El clásico capitalino del 2 de septiembre fue dirigido de manera interina por Omar Rodríguez y terminó con una nueva derrota para el conjunto embajador, que cayó 3-2 frente a Santa Fe. La expectativa está puesta en el inicio de los trabajos de Gamero y en la fecha en la que finalmente asumirá de manera oficial el equipo en cancha.

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