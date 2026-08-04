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El plan de Gattuso para ‘rescatar’ a Santiago Gimenez

Publicado por Redacción Claro Sports

El ahora técnico de la Lazio considera que el delantero mexicano podría recuperar su mejor versión en la capital de Italia

Gattuso quiere a Santiago Gimenez en la Lazio
Gattuso quiere a Santiago Gimenez en la Lazio | Reuters / Imago7

El futuro de Santiago Gimenez está en el limbo. El delantero, quien viene de disputar su primer Mundial, parece que no seguirá en el AC Milan, equipo en el que no tuvo la mejor temporada 2025/26 y hay rumores de que podría migrar, y Gennaro Gattuso cree tener el plan para que vuelva a ser un delantero letal en el calcio.

Según información de la La Gazzetta dello Sport, Gattuso considera que el jugador de Milan puede recuperar su mejor versión bajo su dirección técnica en la Lazio, aunque no será sencillo. Lee las palabras del entrenador sobre el delantero mexicano en este enlace.

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