Ángel Barajas y Camilo Vera batallan oro y plata en gimnasia artística de Santo Domingo 2026

Los colombianos mostraron un rendimiento espectacular en los seis ejercicios y llegaron a la barra fija disputándose el primer lugar.

Ángel Barajas, Santo Domingo 2026. – Ministerio del Deporte de Colombia.

Los colombianos Ángel Barajas y Camilo Vera tuvieron una jornada soñada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Su participación en la prueba individual general de la gimnasia artística no se limitó a la inscripción, sino que llegaron con la vista puesta en conseguir logros para la delegación colombiana y terminaron consiguiendo su objetivo con medallas de oro y plata.

Desde que salieron a realizar las primeras rutinas con los ejercicios de suelo, mostraron dominio sobre los deportistas de otros países y tomaron la delantera en el puntaje consolidado bajo el sistema de rotación que hacía esperar hasta el final para conocer las calificaciones de varios competidores. De cualquier modo, pusieron el listón bien alto para obligar a tomar riesgos a quien deseara competir por los lugares más altos.

La medalla de oro de Barajas se dio con el dominio en suelo (13,750) y en la barra fija (14,250), que fueron el inicio y el final del recorrido por el concurso. Por su parte, Vera tuvo la mejor calificación entre todos los participantes en anillas (13,100) y barras paralelas (14,000) para ir consolidando su presea de plata. Eso hizo que se pusieran en un cabeza a cabeza directo por colgarse el oro como los dos gimnastas más destacados.

Los cafeteros llegaron separados a la barra fija, que era el último de los seis aparatos del programa, por tan solo 750 milésimas. Era la especialidad de Barajas, pues fue el elemento en el que consiguió la plata durante los Juegos Olímpicos de 2024. Las rutinas de los dos fueron espectaculares en cada acrobacia, pero Vera tuvo un paso de más en el aterrizaje de su salida que lo llevó a tener alguna penalización definitiva.

La sumatoria dejó a Barajas con 81,100 y Vera obtuvo 79,800. El podio de esta prueba se completó con el bronce del guatemalteco Jaycko Bourdet, gracias al puntaje global de 75,550. La delegación colombiana en estos Juegos sigue manteniendo el segundo lugar en el medallero y vuelve a demostrar que en la gimnasia artística hay buenas condiciones para volver a deslumbrar en todo el ciclo olímpico.

Puntajes de Ángel Barajas y Camilo Vera

Aparato Ángel Barajas Camilo Vera Suelo 13,750 13,400 Caballete con arzones 12,550 12,050 Anillas 12,800 13,100 Salto 13,800 13,550 Barras paralelas 13,950 14,000 Barra fija 14,250 13,700 Puntaje total 81,100 79,800

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