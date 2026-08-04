Cruz Azul no logra destrabar el caso migratorio de Christian Ebere y afrontará la Leagues Cup sin el nigeriano

Christian Ebere no puede entrar a Estados Unidos tras un problema que afrontan los nigerianos para recibir visas en la administración de Donald Trump

Christian Ebere, fuera de la Leagues Cup | Imago7

Claro Sports pudo saber que Cruz Azul no logró resolver el inconveniente migratorio de Christian Ebere para ingresar a territorio de Estados Unidos, por lo que el delantero nigeriano no podrá acompañar a la Máquina Cementera en la Leagues Cup. La ausencia del atacante representa una baja importante para el conjunto celeste en el torneo que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS durante este verano.

El equipo dirigido por Joel Huiqui recibió una dura noticia tras conocer que el delantero africano no obtuvo el permiso de las autoridades estadounidenses para ingresar al país. El inconveniente está relacionado con los tiempos del trámite consular: Ebere debía cumplir con el proceso migratorio correspondiente para obtener la autorización de entrada a territorio estadounidense, pero no fue posible conseguir una cita en la Embajada de Estados Unidos en México dentro del plazo requerido, situación que impidió completar el procedimiento antes del inicio de la competencia.

El problema para el ingreso de ciudadanos nigerianos a Estados Unidos se relaciona con el endurecimiento de las políticas migratorias y de seguridad nacional durante la administración del presidente Donald Trump. El Departamento de Estado mantiene una suspensión parcial de visados con medidas más estrictas para ciudadanos de Nigeria ante la situación de seguridad interna que atraviesa el país africano.

La decisión de las autoridades estadounidenses llegó después del supuesto alto porcentaje de ciudadanos nigerianos que ingresaban al país con visas temporales de turismo, negocios o estudios, pero que permanecían en territorio estadounidense de forma ilegal una vez que vencía el plazo autorizado para su estancia.

Cruz Azul iniciará su camino en la Leagues Cup el próximo jueves 6 de agosto frente al Philadelphia Union, en la jornada 1 de la fase de grupos. El encuentro se disputará en el Subaru Park, donde la Máquina Cementera buscará arrancar con el pie derecho una competencia que reúne a equipos de la Liga MX y la MLS. De acuerdo con información de nuestro reportero Joel Morales, fuentes cercanas a la situación explicaron que el futbolista deberá permanecer en México mientras concluye el procedimiento, por lo que quedará descartado para toda la participación del combinado celeste en la Leagues Cup.

No es la primera vez que Christian Ebere enfrenta problemas para ingresar a Estados Unidos. El delantero de Cruz Azul no pudo viajar al amistoso ante Atlético Nacional en San José, California, en marzo pasado, ni al partido de la Concacaf Champions Cup frente a Los Angeles FC en abril, pese a que la directiva habría intentado gestionar el permiso correspondiente. Ante esta situación, el plan del club es que el atacante se reincorpore una vez finalizado el torneo internacional y, si el proceso avanza conforme a lo previsto, Ebere estaría disponible para la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX, cuando La Máquina visite a Tijuana.

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