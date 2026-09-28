Hubert Bodhert, el séptimo técnico ‘tachado’ en la Liga BetPlay tras dejar Jaguares de Córdoba

El entrenador no va más en Jaguares de Córdoba tras la última derrota en casa ante Alianza, que lo dejó en el último lugar.

Hubert Bodhert deja Jaguares de Córdoba | Vizzor

Fin de semana movido respecto a la continuidad de varios entrenadores en la Liga BetPlay. Dos días después de que se confirmara el fin de ciclo para Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera en Once Caldas, se presentó otra novedad en el norte del país. Hubert Bodhert no va más en Jaguares de Córdoba, que ha tenido una campaña llena de dificultades.

La decisión se concretó luego de que los ‘Felinos’ cayeran en casa ante Alianza de Valledupar. Arrancó ganando el partido con anotación de Andrés Rentería, pero Jhair Castillo y Jhildrey Lasso configuraron la remontada que dejó en ‘jaque mate’ a Bodhert. Bajó a la última colocación, siendo alcanzado por equipos como Junior, Fortaleza, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto.

A través de un comunicado, la institución anunció en el mediodía del lunes que Bodhert fue cesado de su cargo. No se confirma si se trató de un mutuo acuerdo o renuncia del entrenador. Lo cierto es que deja al equipo con riesgo alto de bajar a la segunda categoría.

“Jaguares informa a los medios de comunicación, periodistas y público en general, que el profesor Hubert Bodhert no continuará al frente de la dirección técnica de la institución. Agradecemos al profesor Bodhert y a su grupo de trabajo, por la entrega y el compromiso demostrados durante su paso por el club. La Junta Directiva le desea mucho éxitos en sus futuros proyectos profesionales”, reseñó el club en un comunicado de prensa.

Se trata del séptimo entrenador que deja su cargo pasadas 12 jornadas. Se une a la lista integrada por Richard Páez (Cúcuta), Jonathan Risueño (Pasto), Camilo Ayala (Alianza), Alfredo Arias (Junior), Fabián Bustos (Millonarios) y Hernán Darío Herrera (Once Caldas). ¿El motivo? Cinco juegos sin conocer la victoria, con tres empates y un par de caídas.

De hecho, Jaguares descendió a la última posición no solo de la fase regular, sino en la tabla del descenso. Si este lunes finalizara el campeonato, los de Montería descenderían al Torneo junto al Boyacá Chicó. Así va la tabla:

20° – Jaguares de Córdoba – 0.8621

19° – Boyacá Chicó – 0.9065

18° – Cúcuta Deportivo – 0.9333

17° – Internacional de Bogotá – 1.0917

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