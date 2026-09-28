Juan Guillermo Cuadrado entra en la convocatoria de Millonarios para enfrentar a Independiente Medellín

El fichaje más sonoro del Embajador para este semestre se perfila como titular, teniendo en cuenta las bajas.

Juan Guillermo Cuadrado, en su presentación. – Millonarios FC.

La espera para ver a Juan Guillermo Cuadrado con posibilidad de jugar con Millonarios se acabó. El cuadro Embajador estará visitando a Independiente Medellín en partido aplazado por la cuarta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II este martes y el alero ha sido citado para el duelo. Así lo confirmó el club albiazul dentro de su lista de jugadores disponibles, ubicándolo en la categoría de centrocampistas.

El antioqueño fue oficializado como fichaje hace casi tres semanas. Sin embargo, el proceso de adaptación física obligó a Alberto Gamero y a su cuerpo técnico a ser cautos para ponerlo como opción competitiva en los juegos anteriores. Fue una situación imprevista, teniendo en cuenta que el club realizó gestiones para que estuviese habilitado para jugar por Liga con una sanción que arrastraba de su paso por el Pisa de Italia.

La solicitud concreta de Millonarios ante el Comité Disciplinario de Dimayor fue que se le permitiera a Cuadrado cumplir con dos fechas de suspensión en partidos de Copa Colombia y no en el campeonato liguero. La petición fue resuelta de manera favorable sobre el tiempo del encuentro frente a Boyacá Chicó, con lo que se suponía que iba a integrar el grupo para medirse a Atlético Nacional.

No obstante, el futbolista no alcanzó a estar en condiciones óptimas y Gamero explicó que prefería esperar un poco antes de arriesgarlo a alguna lesión. Es preciso recordar que se trata de un jugador polivalente, que puede jugar como lateral, centrocampista o extremo, habitualmente por derecha. Por lo que ha explicado el director técnico, la intención es que aparezca en un lugar donde pueda sumar al objetivo ofensivo.

Está por verse cómo entra en el plan de juego, pero no se descarta la posibilidad de que integre la línea defensiva y, de hecho, parece lo más probable para este partido. Hace cerca de un mes, Jhomier Guerrero, quien fue fichado desde Junior para ser el titular como lateral derecho y venía cumpliendo con las expectativas, sufrió una fractura en el peroné que lo tendrá apartado, como mínimo, un mes más. Desde ahí, Carlos Sarabia y Samuel Martín han venido alternando en la posición, pero se lesionaron, así que hay escasez para ese puesto.

Cuadrado llevará el número 7 y su llegada a Millonarios significó un auténtico bombazo en el mercado del fútbol colombiano por lo inesperado del hecho y la rapidez con la que se concretó la negociación. Confeso hincha de Independiente Medellín, su estreno con el Embajador podría darse precisamente contra el cuadro que lo vio surgir como gran figura hace cerca de 18 años.

De acuerdo con la convocatoria presentada, la alineación titular albiazul para este encuentro sería con Javier Burrai en el arco. La línea defensiva estaría compuesta por Juan Guillermo Cuadrado, Andrés Llinás, Stiven Barreiro y Danovis Banguero. Por su parte, Sebastián Viveros, Stiven Vega y Daniel Ruiz se ocuparían del medio. Finalmente, Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra serían los atacantes.

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