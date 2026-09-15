Javier Aguire da el perfil del Valencia

El ‘Vasco’ está en la baraja de directores técnicos que maneja el director deportivo de los blanquinegros.

El Vasco dirigió al Tri en el Mundial 2026 | Imago 7

Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia desde el pasado domingo, está de casting de entrenadores. Son varios los técnicos y sus representantes que en las últimas 48 horas han recibido una llamada en nombre del Valencia. Braulio no tiene todavía elegido al sustituto de Carlos Corberán y de hecho, con un parón de tres semanas sin Liga por compromisos internacionales tras la jornada del próximo fin de semana, la decisión final la quiere tomar con calma. Lo fundamental es acertar con el perfil, porque la situación en la que habita el Valencia en la clasificación (último con un solo punto) no permite errores.

Javier Aguirre está entre los técnicos que tiene en agenda en Valencia, aunque hasta la fechano se ha producido ningún contacto con el mexicano. Braulio sí sabe que Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar se caen de la ecuación porque no tienen intención de sentarse a corto plazo en ningún banquillo. La preocupación ahora está en saber condiciones y predisposición de técnicos que encajarían en el perfil que necesita el Valencia. Lo prioritario, más que acelerar una incorporación, es acertar y es fundamental que el técnico que llegue crea en la plantilla que a día de hoy tiene el Valencia. Lee la nota completa AQUÍ.