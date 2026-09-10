James Rodríguez habría rechazado al Avellino para fichar por Atlético Nacional

El mercado de pases en el Fútbol Profesional Colombiano está por cerrarse y el cucuteño sería un golpe en la mesa para el ‘Verdolaga’.

¿James Rodriguez a Nacional? / Reuters.

Un rumor está sacudiendo en estos momentos al Fútbol Profesional Colombiano. Periodistas del balompié nacional aseguran que Atlético Nacional ya le presentó una oferta a James David Rodríguez Rubio para que el mediocampista sea parte del elenco ‘Verdolaga’ por un par de temporadas, pero especialmente para la segunda parte de este 2026.

Todo esto se da mientras el futbolista de 35 años se encuentra en la orbita del Avellino, equipo de la segunda división del fútbol italiano, escuadra europea que ya le había presentado una oferta al colombiano en las últimas horas, no obstante, también se pudo conocer que el cucuteño habría rechazado esta opción.

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JAMES RODRÍGUEZ analiza oferta de @nacionaloficial pic.twitter.com/HVj8RxVdx8 — Mariano Olsen (@olsendeportes) September 10, 2026

James Rodríguez, como ha venido siendo en los últimos mercados de fichajes, siempre es centro de noticias. La inestabilidad a nivel de clubes del colombiano siempre da para que se ponga en la órbita de varios clubes, a nivel mundial. En esta oportunidad, los rumores surgieron después de finalizado el Mundial de selecciones y que su contrato con el Minnesota United de Estados Unidos culminara.

Todo paree indicar que desde Atlético Nacional ya se habría generado una campaña de expectativa con el fichaje de James Rodríguez. Durante los últimos días en las redes sociales del cuadro antioqueño, han venido utilizando con bastante constancia el “10”, algo que todos se preguntaban, pero que al revelarse este interés por el futbolista, todo cobraría sentido.

En este escudo, crean.

10a fecha de Liga en casa.

¡Te esperamos en el Atanasio! pic.twitter.com/MzaDxjmaYD — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 10, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Presidente de Avellino revela las intenciones de James Rodríguez con la Selección Colombia

Después de haber generado un impacto en medios de comunicación y la opinión pública en Colombia, Atlético Nacional deberá moverse rápidamente para concretar la llegada de James Rodríguez al club, especialmente porque el cierre del libro de fichajes en esa venta de jugadores ‘libres’ está por cerrar.

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