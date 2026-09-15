Chivas se perfila a ser la base de la Selección Mexicana en la era Rafa Márquez: seis futbolistas serían convocados

El nuevo ciclo del Tricolor iniciará con partidos ante Colombia, Perú y Chile, donde Márquez comenzará a definir su proyecto

El nuevo Tri de Rafa Márquez tendría sello rojiblanco | Imago7

La nueva era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana está por comenzar y Chivas podría convertirse en la base del Tricolor durante los primeros compromisos del nuevo proceso. El seleccionador nacional contempla la posibilidad de incluir hasta seis futbolistas rojiblancos en sus primeras convocatorias, con la mira puesta en el camino rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

De acuerdo con información obtenida por Claro Sports, Rafael Márquez analiza convocar hasta a seis jugadores del Guadalajara durante los primeros llamados de su etapa como entrenador de México.

Para el debut ante Colombia, programado para el próximo 26 de septiembre en Baltimore, la intención sería respetar los acuerdos establecidos y convocar solamente a dos futbolistas de Chivas. Posteriormente, dentro de la misma ventana internacional, Márquez podría incorporar a otros cuatro elementos, en caso de mantener al Rebaño como una de las principales bases de la Selección Mexicana.

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En primera instancia, Raúl Rangel y Roberto Alvarado serían los dos jugadores considerados para enfrentar a Colombia. Ambos aparecen entre las opciones para tener continuidad con el combinado nacional durante el proceso que está por comenzar.

Para los encuentros posteriores, el seleccionador mexicano podría sumar a otros cuatro integrantes del equipo dirigido por Gabriel Milito, con una combinación de futbolistas jóvenes y jugadores con experiencia en el representativo nacional.

Entre las opciones aparecen Santiago Sandoval y Hugo Camberos, dos elementos que han ganado protagonismo con el Guadalajara, además del defensa central Diego Campillo.

El grupo de seis jugadores de Chivas lo completaría Luis Romo, quien cuenta con experiencia en la Selección Mexicana y formó parte del proceso mundialista anterior.

Después del encuentro ante Colombia en Baltimore, México enfrentará a Perú el 29 de septiembre en Nueva York. Posteriormente, el 3 de octubre, el conjunto nacional se medirá ante Estados Unidos en Arizona y finalmente el 6 de octubre jugarán ante Chile en Los Ángeles, dentro de los primeros compromisos del ciclo posterior al Mundial de 2026.

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La cobertura del Tricolor en Claro Sports contempla cerca de 76 encuentros entre 2026 y 2034, incluidos partidos amistosos, encuentros como local de eliminatorias mundialistas y los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Las transmisiones comenzarán con las ventanas internacionales de septiembre y octubre de 2026.

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