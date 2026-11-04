JJ Gabriel, a un paso del Real Madrid: ya está en España y llegaría en enero de 2027

El futbolista de 16 años tiene un acuerdo verbal con el conjunto español, aunque todavía quedan detalles para concretar su salida del Manchester United

El joven crack ya habría tomado una decisión | @jjnr10

El Real Madrid está cerca de incorporar a JJ Gabriel, delantero de 16 años que pertenece al Manchester United, después de varios meses de interés por parte de equipos europeos. El futbolista ya se encuentra en la capital española y todo apunta a que su futuro estará en el conjunto blanco, que pretende integrarlo a su estructura deportiva durante el mercado de fichajes de enero de 2027.

De acuerdo con varios reportes, el Real Madrid y el entorno de JJ Gabriel alcanzaron un principio de acuerdo verbal, aunque todavía no existe un contrato firmado. El club español tomó ventaja sobre Barcelona, Paris Saint-Germain y Bayern Munich, instituciones que también buscaron al atacante. Sin embargo, las negociaciones todavía deben superar algunos procedimientos relacionados con su situación contractual en Inglaterra.

Uno de los movimientos que acerca al futbolista al Santiago Bernabéu es su presencia en España. JJ Gabriel ya se entrena en Madrid mientras se resuelven los detalles de su posible incorporación, según reportes de la prensa española. El jugador realiza su preparación al margen del Manchester United, equipo con el que no trabaja desde septiembre, cuando manifestó su intención de abandonar la institución.

¿Cuándo llegaría JJ Gabriel al Real Madrid y en qué equipo jugaría?

La fecha que contempla el Real Madrid para concretar la operación es enero de 2027, cuando se abrirá el mercado de transferencias de invierno. Gabriel cumplió 16 años el pasado 6 de octubre y cuenta con documentación comunitaria que podría facilitar su traslado a España bajo las disposiciones de la FIFA para futbolistas menores de edad. No obstante, su incorporación dependerá del cumplimiento de los requisitos de transferencia e inscripción.

El principal obstáculo es su situación con el Manchester United. El delantero continúa registrado en la academia inglesa hasta el final de la temporada 2026-27, pese a que solicitó su baja en septiembre. Sky Sports señala que todavía no han existido conversaciones directas entre ambos clubes y que el United contempla emprender acciones legales si considera que su salida incumple las disposiciones correspondientes.

En cuanto a su destino deportivo, los reportes relacionados con ESPN señalan que el Real Madrid contempla incorporar a JJ Gabriel directamente al Castilla, su equipo filial, con la posibilidad de que también participe en categorías juveniles. Sin embargo, existe una limitación para la UEFA Youth League 2026-27: el atacante ya disputó el torneo con el Manchester United y el artículo 28.06 del reglamento impide que un futbolista represente a dos clubes durante la misma edición.

¿Quién es JJ Gabriel y por qué quiere abandonar el Manchester United?

Joseph Junior Gabriel es un atacante de 16 años que pertenece a la academia del Manchester United desde 2022. Durante su formación, participó en categorías superiores a las correspondientes a su edad y recibió oportunidades para entrenar con el primer equipo. Sin embargo, las diferencias entre su entorno y la institución comenzaron por la cantidad de minutos que tendría con la plantilla principal. En septiembre, el jugador solicitó su salida al considerar que necesitaba más participación en competencias profesionales.

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Según Sky Sports, los representantes del futbolista solicitaron que tuviera al menos 20 minutos de participación en encuentros contra Sabah FK, Brighton y Bournemouth. El Manchester United defendió su proceso de formación y explicó que buscaba proteger su desarrollo deportivo. Gabriel no fue incluido en la lista principal para enfrentar al Sabah en la Champions League, pero marcó tres goles contra ese mismo rival en su debut en la UEFA Youth League, el 10 de septiembre de 2026.

Los números de JJ Gabriel respaldan el interés que despertó entre varios clubes. En la temporada 2025-26 registró 23 goles en la Premier League sub 18 y recibió el reconocimiento al mejor jugador de esa categoría. También obtuvo el premio Jimmy Murphy al mejor futbolista joven del Manchester United, convirtiéndose en el ganador de menor edad en la historia del galardón. Ahora, el Real Madrid encabeza la carrera por su incorporación, aunque el acuerdo definitivo, su inscripción y la resolución de su situación con el club inglés continúan pendientes.