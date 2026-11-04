Emanuel Otálvaro conquista un triunfo histórico en Dakar 2026: Colombia vence por primera vez a China en tenis de mesa

A sus 16 años, el deportista cafetero logró una hazaña tras clasificar a semifinales de los Olímpicos de la Juventud.

Emanuel Otálvaro hace historia para Colombia | Foto: MinDeporte

Hazaña para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Emanuel Otálvaro, joven deportista de 16 años, logró un hito en el tenis de mesa al despachar a Li Hechen en la ronda de cuartos de final. Un 4-1 categórico lo metió entre los mejores cuatro de su rama, con posibilidades vivas de conquistar medalla y agrandar su huella en el certamen.

Nunca Colombia había eliminado a China en el tenis de mesa. El joven colombiano estalló de alegría en el Pabellón A del Centro de Exposiciones de Dakar. Sus tanteadores fueron de 12-10, 13-11, 11,3, 10-12 y 12-10 a lo largo del encuentro.

Apenas en los cuartos de final había perdido su primer set desde que competía en los Juegos Olímpicos. La fase de grupos, en principio, fue perfecta con tres partidos y tres victorias ante Lucca Lobo (Costa Rica), Noah Vitel (Francia) y Samuel Duffoo (Perú). En los octavos despachó con 4-0 a Ladimir Mayorov.

Así fue la heroica clasificación de Emanuel Otálvaro

El duelo de Otálvaro ante Li Hechen duró un total de 41 minutos. Ganó los primeros set a pesar de la resistencia del asiático. El colombiano salvó pelotas importantes para tomar mínimas ventajas, pero suficientes para llevarse la ventaja. Salvo el cuarto set, donde perdió 10-12, fue superioridad para Colombia.

Ahora bien, el quinto set fue definitivo para la clasificación de Otálvaro. Después de un 10-10, sentenció su tiquete a semifinales entre lágrimas y la alegría de familiares presentes en el pabellón. Posiblemente el triunfo más importante de toda su carrera, recordando además su bronce en el Panamericano de Mayores en Lima.

🇨🇴 Emanuel Otálvaro tiene 16 años y compite con la confianza de quien sabe hasta dónde puede llegar. En Dakar derrotó 4-1 a Li Hechen 🇨🇳. Con este triunfo, clasificó a las semifinales de los Olímpicos de la Juventud y alcanzó un logro inédito para Colombia en el tenis de mesa. https://t.co/aBd2XRsDJ7 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) November 4, 2026

La victoria es inolvidable por el simple hecho de que China es la máxima potencia en el tenis de mesa. Dicen que vencer a un deportista de ese país es una verdadera proeza, dado el monopolio olímpico. Los juveniles son formados en centros de alto rendimiento desde temprana edad para luchar por lo más alto del podio en cada certamen.

El nacido en Rionegro (Antioquia), acompañado por sus papás y admiradores número uno, palpita la instancia semifinal. Desde ventas de tamales hasta rifas, así fue el sacrificio de la familia para costearse los viajes de competencia. Ahora bien, la disputa por la final será el jueves 5 de noviembre a la espera del clasificado entre Chinting Lin (Taipéi Chino) y Ho Ki Li (Hong Kong), con horario por definir.

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