Guatemala obliga a Canadá a tomar precauciones: Jesse Marsch advierte del desafío en El Trébol

Canadá anunció sus convocados para enfrentar a la Selección de Guatemala.

Guatemala ya se entrena con la mira en Canadá | @fedefut_oficial

La Selección de Guatemala tendrá enfrente a varias de las principales figuras de Canadá en una eliminatoria que puede marcar su camino hacia la Copa Oro 2027. Jesse Marsch anunció una convocatoria de 23 futbolistas para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, con Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan entre los nombres destacados. La Bicolor buscará hacerse fuerte en El Trébol antes de resolver la serie en Toronto.

La presencia de esos jugadores eleva la exigencia para la Azul y Blanco, pero el seleccionador canadiense también reconoció las dificultades que espera encontrar en Guatemala. “Sabemos lo difícil que será ir a Ciudad de Guatemala y conseguir un resultado”, expresó Marsch, quien afrontará una serie con el antecedente de la eliminación que sufrió su selección ante los chapines en la Copa Oro 2025.

Guatemala recibe a Canadá con el Final Four y la Copa Oro en juego

El partido de ida se disputará el viernes 13 de noviembre, a las 20:00 horas de Guatemala, en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La vuelta está programada para el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto. Para la Bicolor, el primer encuentro representa la oportunidad de construir una ventaja ante su afición antes de afrontar la visita a territorio canadiense.

El ganador de la eliminatoria avanzará al Final Four de la Liga de Naciones, que se celebrará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027. El perdedor deberá buscar su boleto al torneo regional mediante la ronda preliminar, por lo que la serie tendrá consecuencias más allá del pase a semifinales.

Marsch puso el foco en esa doble recompensa y en la necesidad de resolver correctamente cada parte de la eliminatoria. “Queremos hacer bien nuestro trabajo allí y después regresar al BMO Field para terminar la tarea frente a nuestros aficionados”, señaló. Su planteamiento deja claro el valor que Canadá concede al encuentro de ida, donde Guatemala intentará impedir que los visitantes se lleven un resultado favorable.

El recuerdo de la Copa Oro alimenta la ilusión de la Bicolor

Guatemala ya demostró que puede eliminar a Canadá en un partido decisivo. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, la Azul y Blanco se impuso en la tanda de penales y consiguió avanzar ante uno de los rivales más fuertes de la región. Ese antecedente aporta confianza para un nuevo enfrentamiento, aunque esta vez la clasificación se resolverá en dos partidos. Los canadienses ganaron posteriormente un amistoso por 1-0, disputado en enero en Los Ángeles. Ahora, el cruce vuelve a tener carácter oficial y ofrece a Guatemala la posibilidad de repetir una clasificación frente al mismo adversario. La diferencia estará en el formato: la Bicolor necesitará sostener su respuesta durante los dos encuentros de la serie.

La convocatoria canadiense reúne experiencia internacional y presencia en distintas ligas de Europa y Norteamérica. Davies, Jonathan David y Buchanan aparecen como referencias de un plantel que también incluye a Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg y Tani Oluwaseyi. Para Guatemala, controlar a esos futbolistas será parte de una exigencia colectiva que comenzará en casa.

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La Bicolor afrontará el desafío con una oportunidad concreta: trasladar el peso de su localía al marcador y viajar a Toronto con la eliminatoria a su alcance. Canadá presenta nombres importantes y ambición de revancha, pero las palabras de Marsch reconocen algo que Guatemala buscará confirmar en la cancha: la visita a El Trébol no será un trámite para nadie.

CANMNT Squad Named for 2026/27 Concacaf Nations League Quarterfinals Against Guatemala 🍁 The matches will close out a landmark 2026 for #CANMNT, following the program’s historic run to the Round of 16 at FIFA World Cup 2026. 13 Nov 🇬🇹 v. 🇨🇦 – Guatemala City 16 Nov 🇨🇦 v. 🇬🇹 – Toronto Toronto Tickets 🎫: https://t.co/nMxnW2066L — CANMNT (@CANMNT_Official) November 3, 2026

Convocatoria de Canadá para enfrentar a Guatemala

Porteros: Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair.

Maxime Crépeau, Owen Goodman y Dayne St. Clair. Defensas: Richard Chukwu, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Jovan Ivanisevic, Richie Laryea, Ralph Priso, Niko Sigur y Joel Waterman.

Richard Chukwu, Alphonso Davies, Luc de Fougerolles, Jovan Ivanisevic, Richie Laryea, Ralph Priso, Niko Sigur y Joel Waterman. Centrocampistas: Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Kevin Khan, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba y Jacob Shaffelburg.

Tajon Buchanan, Mathieu Choinière, Kevin Khan, Liam Millar, Jonathan Osorio, Nathan Saliba y Jacob Shaffelburg. Delanteros: Jonathan David, Promise David, Daniel Jebbison, Tani Oluwaseyi y Jacen Russell-Rowe.

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