Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Primer Campeón’ viene de quedar eliminado de la Copa BetPlay y ahora todos los esfuerzos estarán enfocados en la Liga.

Posibles formaciones Cúcuta Vs Santa Fe/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe cayó por Copa BetPlay ante Once Caldas el pasado domingo 1 de noviembre y quedó fuera de este certamen, ahora todas las ‘balas’ estarán enfocadas en la Liga del 2026-II. Este miércoles visita a un Cúcuta Deportivo que quiere seguir huyéndole al descenso. Todos los detalles de este compromiso en Claro Sports.

Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Hernán Lópes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Sebastián Támara, Lucas Ríos, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Gustavo Torres y Jaime Peralta.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Mateo Puerta; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Omar Frasica y Hugo Rodallega.

¿Cómo y dónde ver el Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la fecha 17 del Fútbol Profesional Colombiano, se podrá ver por las señales de Win+ Fútbol. De igual modo, por vía streaming Win Play transmitirá las emociones del encuentro en tierras norte santandereanas este miércoles 4 de noviembre desde las 06:20 de la tarde.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 14.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Pereira | Fecha 13.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Copa BetPlay.

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.

21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza (pasó Santa Fe 9-8 por penales) | Octavos de Copa.

¿Quiénes son los árbitros del partido?

Árbitro: Fernando Bautista.

Asistente 1: Roberto Padilla.

Asistente 2: Fernando Castellanos.

Cuarto árbitro: José Ortiz.

VAR: Mauricio Pérez.

AVAR: Diego Ruiz.

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