Posibles alineaciones de Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El ‘Primer Campeón’ viene de quedar eliminado de la Copa BetPlay y ahora todos los esfuerzos estarán enfocados en la Liga.
Independiente Santa Fe cayó por Copa BetPlay ante Once Caldas el pasado domingo 1 de noviembre y quedó fuera de este certamen, ahora todas las ‘balas’ estarán enfocadas en la Liga del 2026-II. Este miércoles visita a un Cúcuta Deportivo que quiere seguir huyéndole al descenso. Todos los detalles de este compromiso en Claro Sports.
Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así formaría Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Hernán Lópes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Sebastián Támara, Lucas Ríos, Víctor Mejía, Dayán Pérez; Carlos Rentería, Gustavo Torres y Jaime Peralta.
Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
- Así formaría Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Mateo Puerta; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Omar Frasica y Hugo Rodallega.
¿Cómo y dónde ver el Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, válido por la fecha 17 del Fútbol Profesional Colombiano, se podrá ver por las señales de Win+ Fútbol. De igual modo, por vía streaming Win Play transmitirá las emociones del encuentro en tierras norte santandereanas este miércoles 4 de noviembre desde las 06:20 de la tarde.
Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo
- 27.10.2026 | Cúcuta Deportivo 0-2 Águilas Doradas.
- 24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.
- 20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.
- 11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 14.
- 04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Pereira | Fecha 13.
Últimos partidos de Independiente Santa Fe
- 01.11.2026 | Independiente Santa Fe 0-2 Once Caldas | Copa BetPlay.
- 26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Atlético Bucaramanga.
- 21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.
- 18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.
- 11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza (pasó Santa Fe 9-8 por penales) | Octavos de Copa.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
- Árbitro: Fernando Bautista.
- Asistente 1: Roberto Padilla.
- Asistente 2: Fernando Castellanos.
- Cuarto árbitro: José Ortiz.
- VAR: Mauricio Pérez.
- AVAR: Diego Ruiz.