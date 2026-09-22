Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 21 de septiembre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este lunes 21 de septiembre.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

De nuevo, el famoso premio de Baloto y Revancha tuvo actividad en la noche de este lunes 21 de septiembre. Aún no se ha podido dar con un nuevo multimillonario, por lo que el premio acumulado se estira para una próxima oportunidad. A través de Claro Sports, consulte cómo fueron los últimos resultados.

Resultados del Baloto hoy, 21 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 15 – 17 – 22 – 23 – 10

04 – 15 – 17 – 22 – 23 – Nuevo acumulado: $60.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 21 de septiembre de 2026

Números ganadores: 05 – 32 – 33 – 36 – 40 – 04

05 – 32 – 33 – 36 – 40 – Nuevo acumulado: $2.800 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 21 de septiembre

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

El juego consiste en escoger cinco números entre 1 y 45, además de una súperbalota entre y 16. Si usted cosecha más aciertos, el premio será mucho mayor dependiendo de la cantidad de personas que tengan el mismo resultado. La coincidencia exacta de cifras da el paso al premio mayor, que es un acumulado que va creciendo a medida en que no cae. Si bien Baloto es el juego principal, usted puede participar en Revancha por un costo adicional.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Respecto a la variedad de establecimientos autorizados, puede adquirir su tiquete en comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que están identificadas con el logotipo del juego. Desde hace un tiempo se habilitó una plataforma online para registrarse, pagar y jugar vía online.

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