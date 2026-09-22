¡Cae el premio de MiLoto en Bello! El ganador se lleva $550 millones de pesos

Es la segunda vez que el premio mayor deja a un afortunado ganador en el municipio del Valle de Aburrá.

Cayó MiLoto en Colombia | MiLoto oficial.

El sorteo No. 0610 de MiLoto, con 15.804 ganadores, dejó a un afortunado en Bello que podrá llevarse el monto soñado. No cabe duda de que este juego es uno de los que más veces cae. De hecho, en lo corrido del año, su premio mayor ha logrado tener ganador por 15 veces.

Ahora le tocó el turno a un habitante de la ciudad de Bello, cercana a Medellín en el Área Metropolitana. El ganador pudo adquirir su tiquete en un punto de venta de Gana, aliado comercial, que le suministró el tiquete a través de la modalidad automática.

Desde el lanzamiento de MiLoto, el 20 de octubre de 2023, el total de premios entregados ha sido de 3.662.605. El valor ha escalado los $61.000 millones de pesos, además de transferir más de $25.000 millones al sistema de salud.

Resultados de MiLoto este lunes 21 de septiembre:

Números ganadores: 13 – 17 – 33 – 34 – 35

13 – 17 – 33 – 34 – 35 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

MiLoto del 21 de septiembre

Dicho esto, el nuevo millonario tendrá que comunicarse con la Fiduciaria de Occidente. En su defecto, tendrá que consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio a través del sitio web de Baloto. Recuerde que usted puede adquirir su tiquete, para cada sorteo, a través de la comodidad de su celular o computador en el sitio web, además de los más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGIROS, agregándole las principales cadenas de grandes superficies.

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