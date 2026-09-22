Posibles alineaciones del Santa Fe vs Deportivo Cali por la final de la Liga Femenina 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los datos previos de la final ida entre Santa Fe y Deportivo Cali por la Liga Femenina.

Alineaciones Santa Fe vs Deportivo Cali por la final ida de Liga Femenina

Se define el campeonato femenino en Colombia para el 2026. Por cuarta vez consecutiva, la gran final de la liga será entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. Por puntaje, las ‘leonas’ serán locales en la ida y las ‘azucareras’ cerrarán en su casa. En Claro Sports les contamos todos los detalles del juego.

Posible alineación de Santa Fe para la ida de la final de la Liga Femenina 2026

Así formaría Santa Fe: Wendy Martínez; Cristina Motta, Andrea Pérez, Laura Tovar, Tahicelis Marcano; Katherine Valbuena, Micheel Baldallo; Karen Hernández, Mariana Zamorano, Laura Daniela Garavito e Isis de la Cruz. D.T.: Omar Ramírez.

MÁS INFORMACIÓN: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali representan a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026

Posible alineación de Deportivo Cali para la ida de la final de la Liga Femenina 2026

Así formaría Deportivo Cali: Maryory Sánchez; Liz Osorio, Jhoana Bermeo, Stefanía Perlaza, Angie Salazar; María Morales, Paula Medina, Zharick Montoya; Melanin Aponzá, Daniela Castellanos e Ingrid Guerra. D.T.: Jhon Alber Ortiz.

¿Cómo y dónde ver a Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali por la Liga Femenina 2026?

El partido entre el cuadro bogotano y el caleño, que es por la ida de la final de la Liga Femenina, está programado para las 7:00 p.m. este miércoles 23 de septiembre en El Campín. La transmisión del cotejo está a cargo de Win Sports + y de su plataforma online de Win Play.

Últimos cinco partidos de Santa Fe

20.09.2026 | Millonarios 1-2 Santa Fe | Semifinal (vuelta).

17.09.2026 | Santa Fe 2-2 Millonarios | Semifinal (ida).

12.09.2026 | Orsomarso 1-2 Santa Fe | Fecha 6 cuadrangulares.

09.09.2026 | Santa Fe 0-0 Deportivo Cali | Fecha 5 cuadrangulares.

05.09.2026 | América de Cali 0-1 Santa Fe | Fecha 4 cuadrangulares.

MÁS INFORMACIÓN: Así se va a jugar la final de la Liga Femenina BetPlay 2026

Últimos cinco partidos del Deportivo Cali

20.09.2026 | Deportivo Cali 4-0 Atlético Nacional | Semifinal (vuelta).

16.09.2026 | Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali | Semifinal (ida).

12.09.2026 | Deportivo Cali 0-1 América de Cali | Fecha 6 cuadrangulares.

09.09.2026 | Santa Fe 0-0 Deportivo Cali | Fecha 5 cuadrangulares.

04.09.2026 | Deportivo Cali 1-0 Orsomarso | Fecha 4 cuadrangulares.

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