Jorge Hank, consciente de que el futuro de Gilberto Mora está en Europa: “No nos alcanza”

El propietario de Xolos confirma que ‘Morita’ seguirá en Tijuana una temporada más, aunque su proyección internacional es inminente

Gilberto Mora, futbolista de Xolos | Imago7

Gilberto Mora continuará defendiendo la camiseta de los Xolos de Tijuana durante la próxima temporada, según confirmó Jorge Hank, dueño del club. Mora, considerado uno de los jóvenes talentos más destacados de México, cumplirá 18 años en octubre, por lo que la normativa de la FIFA permite que permanezca con el equipo mexicano antes de emigrar al fútbol europeo. Hank aclaró que, por ahora, Mora seguirá bajo la tutela de Xolos, pero su futuro apunta a cruzar al Viejo Continente para consolidar su carrera.

El directivo resaltó que, aunque le gustaría mantener al jugador más tiempo en Tijuana, la mejor opción para potenciar su desarrollo es una salida hacia Europa. Además, respaldó la gestión de Javier Aguirre sobre la dosificación de minutos y cuidado físico del jugador, destacando que proteger su integridad es prioridad, especialmente después de la recuperación de lesiones recientes como la pubalgia.

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