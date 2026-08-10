El Barcelona le habría dicho que “no” a la primera oferta del PSG por Ferran Torres

Reportes periodísticos señalan que el Paris Saint-Germain habría puesto 50 millones de euros para fichar a Ferran Torres antes del cierre de pases

¿Ferran Torres se queda en el Barcelona? | Reuters

El Barcelona habría rechazado la primera propuesta que el PSG puso sobre la mesa este lunes 10 de agosto para fichar a Ferran Torres antes del cierre del mercado de transferencias en el fútbol europeo. Bajo este panorama, el futuro del delantero no estaría claro, pese a su supuesto interés por abandonar las filas de la institución azulgrana en busca de más minutos.

De acuerdo con información publicada por Fabrizio Romano, el equipo parisino habría ofrecido 50 millones de euros entre fijos y variables a cambio de Ferran Torres. Un informe complementario del Diario Sport señala que solo 10 millones de euros corresponderían a variables y que las conversaciones entre ambos clubes estarían cerca de llegar a un acuerdo, aunque la cantidad todavía no habría convencido al conjunto azulgrana.

Ferran Torres ya habría comunicado su interés por recalar en las filas del PSG la próxima temporada, una decisión que Barcelona no habría tomado a mal debido a que el futbolista termina contrato en junio de 2027. Este mercado de fichajes representa una oportunidad para hacer caja con la venta del campeón del mundo, además de que existiría la intención del club de no terminar su relación con el jugador en medio de un conflicto.

Barcelona sí habría tenido la intención de extender el vínculo con el jugador de la selección de España en el pasado, pero la llegada del PSG habría cambiado el panorama. Además, para nadie es un secreto que Hansi Flick nunca contempló a Ferran Torres como un titular indiscutido durante la última temporada, por lo que su salida podría representar una alternativa favorable para ambas partes.

Otro de los factores a considerar es el interés de Luis Enrique, técnico del PSG que tendría al valenciano dentro de los futbolistas que podrían llegar al club parisino para reforzar el ataque la próxima temporada. Información de la prensa catalana cercana al club indica que Luis Campos y Deco, directores deportivos de ambas instituciones, llevan varios días en la negociación de una cifra que convenza tanto al PSG como al Barcelona.

Pese a que las conversaciones entre el PSG y el Barcelona estarían en su recta final, la falta de un acuerdo todavía mantiene en vilo el futuro del jugador que anotó el gol que coronó a la Roja en el Mundial 2026. La primera propuesta del conjunto parisino no habría sido suficiente para convencer al Barcelona, por lo que el desenlace de la operación dependería ahora de que ambos clubes encuentren una cifra que satisfaga sus intereses.

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