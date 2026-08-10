Gattuso explota por las supuestas dudas de Santiago Gimenez de firmar con la Lazio: “No estoy para convencer jugadores”

El supuesto acercamiento del Porto para intentar fichar a Santiago Gimenez habría puesto en un segundo plano a la Lazio de la Serie A

Santiago Gimenez busca equipo para la próxima temporada | Reuters

El futuro de Santiago Gimenez en el fútbol europeo continúa en el aire. Luego de que trascendiera el supuesto interés de la Lazio por fichar al delantero mexicano, nuevos reportes colocaron al Porto como el club que habría tomado la delantera por el atacante de 25 años. Ante este escenario, Gennaro Gattuso rompió el silencio sobre la posibilidad de contar con el jugador del Tricolor en su proyecto.

El técnico de la Lazio se presentó ante los medios de comunicación durante la tarde de este domingo 9 de agosto y no tardó en recibir preguntas sobre Santiago Gimenez. Fiel a su estilo directo, Gattuso dejó claro que cualquier futbolista que quiera llegar al conjunto italiano deberá demostrar por cuenta propia su deseo de formar parte del equipo.

“Aquí debe venir gente que tenga ganas de venir. Yo no estoy acostumbrado a convencer a los jugadores; en el fútbol no se puede prometer nada. Si uno tiene ganas debe venir y ponerse el casco, que es lo que necesitamos este año. De lo contrario es inútil”, declaró el entrenador italiano ante la prensa.

Santiago Gimenez permanece en recuperación por una lesión que sufrió con la selección mexicana durante el Mundial 2026, situación que le impidió participar en la gira de pretemporada del AC Milan. La continuidad del delantero en el conjunto rossoneri luce cada vez más complicada, mientras distintos reportes apuntan a una posible salida en este mercado de fichajes.

A principios de agosto, La Gazzetta dello Sport reveló que Gattuso tendría a Santi Gimenez en el radar como una de las opciones para reforzar el ataque de la Lazio. Sin embargo, el periodista italiano Matteo Moretto reportó que el Porto también tendría conversaciones para concretar el fichaje del mexicano y que Francesco Farioli, entrenador del conjunto portugués, incluso habría tenido contacto con El Bebote.

Santiago Gimenez llegó al Milan en febrero de 2025 con un contrato vigente hasta el verano de 2029. Sin embargo, sus primeros 18 meses en Italia no cumplieron con las expectativas, pues apenas registra siete goles con el cuadro rossoneri. Su rendimiento recibió cuestionamientos durante los últimos meses y ahora su futuro apunta hacia una posible salida, con Lazio y Porto entre los clubes que aparecen como alternativas para el delantero mexicano.

Te puede interesar: