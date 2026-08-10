Empezando por el Real Madrid: clubes del mundo se solidarizan con Colombia por el terremoto

La pelota para por un momento y a nivel mundial los clubes más reconocidos envían un mensaje de solidaridad al pueblo ‘cafetero’.

Terremoto, temblor en Colombia/ REUTERS/Stringer.

Un fuerte terremoto sacudió a Colombia en horas de la mañana de este martes 10 de agosto del 2026. El epicentro fue en el departamento del Chocó, al noroeste del país, sin embargo ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Cali y varias poblaciones del Valle del Cauca resultaron altamente afectadas y hasta el momento infortunadamente se han reportado varios muertos en todo el territorio nacional.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano se pronunció sobre la situación y todo el fútbol en el país está totalmente pausado, esta semana no se jugará ningún partido en el territorio nacional en ninguna de las categorías y géneros. De igual manera, varios clubes a nivel mundial se han pronunciado por la situación, en una muestra de solidaridad con las personas que han perdido a sus familiares en esta catástrofe.

Real Madrid

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

Conmebol

La CONMEBOL expresa su solidaridad con el pueblo de Colombia que enfrenta las consecuencias de fuertes terremotos.



En los momentos difíciles, Sudamérica debe permanecer unida. Nuestro abrazo y nuestro apoyo para toda Colombia. 🙏🏻🇨🇴 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) August 10, 2026

Real Racing Club de España

🫂 Desde el Racing queremos mandar mucha fuerza para todos los afectados por el terremoto que ha azotado Colombia, país al que hemos cogido especial cariño gracias a nuestro querido Gustavo Puerta y a la relación de amistad que nos une actualmente con el @DeportivoCaliCP, club al… https://t.co/9sn53Rq4OP — Real Racing Club (@realracingclub) August 10, 2026

CD Castellón

El @CDCastellon desea mostrar todo su afecto y cariño con los afectados por el terremoto en Colombia#PPO👂 pic.twitter.com/meDE6fUiGT — CD Castellón (@CDCastellon) August 10, 2026

Athletic Club

🖤 El Athletic Club quiere trasladar su solidaridad y cariño a Colombia tras el devastador terremoto que ha golpeado al país 🇨🇴



Nuestro abrazo a las familias de las víctimas y toda nuestra fuerza para quienes están sufriendo sus consecuencias.



Un recuerdo muy especial para… pic.twitter.com/8llPP1BvT6 — Athletic Club (@AthleticClub) August 10, 2026

C.D Leganés

🖤 Desde el C.D. Leganés trasladamos todo nuestro ánimo y nuestras condolencias para los afectados por el terremoto sucedido en el día de hoy en Colombia. — C.D. Leganés (@CDLeganes) August 10, 2026

Benfica

O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua solidariedade para com o povo colombiano e endereça as mais sentidas condolências às famílias das vítimas do terramoto que atingiu o país.



Nas pessoas de Richard Ríos e Jhon Durán, o Clube e a Fundação Benfica manifestam a sua… pic.twitter.com/onLHCiG1tm — SL Benfica (@SLBenfica) August 10, 2026

Atlético Mineiro

O Atlético se solidariza com todo o povo colombiano pelo terremoto ocorrido nesta segunda-feira.



Neste momento de luto, desejamos força às famílias das vítimas, aos feridos e a todos aqueles que enfrentam as consequências do desastre.



Que a solidariedade e a união estejam… pic.twitter.com/jShPXUkEt7 — Atlético (@Atletico) August 10, 2026

Real Betis

El #RealBetis muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia 🇨🇴💚 pic.twitter.com/HoruPiI1i9 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 10, 2026

Chelsea FC

Acompañamos con el corazón a todas las personas afectadas por el terremoto en Colombia. Mucha fuerza. 💙🇨🇴 — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 10, 2026

Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista vem a público lamentar o terremoto de magnitude 7,4 que ocorreu na Colômbia nesta segunda-feira, causando mortes, pessoas feridas e destruição em várias regiões, principalmente no estado de Chocó, localizado no oeste colombiano.



Nossos… pic.twitter.com/ydbkevlcNG — Corinthians (@Corinthians) August 10, 2026

PSG

Nuestra solidaridad está con Colombia y con todas las personas afectadas por el terremoto. Enviamos nuestras condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento y nuestros mejores deseos para quienes trabajan en la recuperación. 🇨🇴🙏 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 10, 2026

Bayern Munich

Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy ❤️🤍



Estamos con ustedes 🇨🇴 pic.twitter.com/SCMnUcj3ZI — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 10, 2026

Valencia de España

El Valencia CF quiere transmitir sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el devastador terremoto acontecido en Colombia.



Mucha fuerza y todo nuestro apoyo a los heridos, a los afectados y al pueblo colombiano en estos difíciles momentos. pic.twitter.com/IYFwByV3lY — Valencia CF (@valenciacf) August 10, 2026

Real Sociedad

⚫ La #RealSociedad quiere trasladar todo su apoyo y solidaridad a las víctimas de los terremotos que han afectado a Colombia en las últimas horas. Goian beude. pic.twitter.com/qjyILa8BMi — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 10, 2026

Tottenham

Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy.



Nuestros pensamientos y mejores deseos están con los afectados, sus familias y toda la comunidad colombiana en este momento.



¡Mucha fuerza!🇨🇴🤍 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 10, 2026

Palmeiras

A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta a sua solidariedade ao povo colombiano neste momento de consternação e dor. Nossos melhores pensamentos estão com os familiares das vítimas e todas as demais pessoas afetadas por essa tragédia. pic.twitter.com/waDSrdKzzV — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 10, 2026

Chapecoense de Brasil

A Associação Chapecoense de Futebol manifesta sua solidariedade ao povo colombiano e a todos os atingidos pelo terremoto que atingiu diferentes regiões do país.



Neste momento de dor e incerteza, o clube reforça o seu desejo de força, seu carinho e suas orações, especialmente aos… pic.twitter.com/Svl0QbNbqH — Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 10, 2026

Atlético de Madrid

Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano. — Atlético de Madrid (@Atleti) August 10, 2026

Pachuca

👊🏻 | ¡Fuerza a nuestros hermanos colombianos!



Desde Pachuca, nuestros pensamientos y solidaridad están con todos ustedes 🙏🏻🇨🇴 pic.twitter.com/2aEaiIx58v — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) August 10, 2026

Vasco da Gama

O #VascoDaGama presta sua solidariedade diante do trágico terremoto que atingiu a Colômbia.



Nossos sinceros sentimentos a todo o povo colombiano. Que neste momento de dor e reconstrução todos possam encontrar força, união e esperança.



🇨🇴🖤 pic.twitter.com/nLM2jpWTld — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 10, 2026

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