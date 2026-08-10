Empezando por el Real Madrid: clubes del mundo se solidarizan con Colombia por el terremoto
La pelota para por un momento y a nivel mundial los clubes más reconocidos envían un mensaje de solidaridad al pueblo ‘cafetero’.
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Un fuerte terremoto sacudió a Colombia en horas de la mañana de este martes 10 de agosto del 2026. El epicentro fue en el departamento del Chocó, al noroeste del país, sin embargo ciudades como Manizales, Armenia, Pereira, Cali y varias poblaciones del Valle del Cauca resultaron altamente afectadas y hasta el momento infortunadamente se han reportado varios muertos en todo el territorio nacional.
La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano se pronunció sobre la situación y todo el fútbol en el país está totalmente pausado, esta semana no se jugará ningún partido en el territorio nacional en ninguna de las categorías y géneros. De igual manera, varios clubes a nivel mundial se han pronunciado por la situación, en una muestra de solidaridad con las personas que han perdido a sus familiares en esta catástrofe.