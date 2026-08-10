¿Reunión de la MSN? Neymar podría llegar al Inter Miami 

El brasileño termina contrato con Santos en diciembre y, según Marca, Inter Miami podría aparecer como opción para reunir nuevamente al histórico tridente

Neymar sería agente libre en enero de 2027 | Foto por LLUIS GENE / AFP

Neymar podría tener una última oportunidad para volver a compartir equipo con Lionel Messi y Luis Suárez. De acuerdo con información publicada por Marca, Inter Miami aparece como uno de los posibles destinos del brasileño para 2027, una vez que termine su contrato con Santos, aunque por ahora no existiría un acuerdo ni una negociación confirmada entre las partes.

El escenario tendría como punto de partida la situación contractual del delantero. Neymar tiene vínculo con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026 y, en caso de no alcanzar una renovación, quedaría como agente libre para definir el siguiente paso de su carrera. Una condición que podría facilitar una eventual llegada a la MLS sin que Inter Miami tuviera que negociar un traspaso con el conjunto brasileño.

A sus 34 años, el brasileño ha atravesado una etapa marcada por las lesiones, la falta de continuidad y las críticas sobre su rendimiento, mientras mantiene abierta la decisión sobre lo que hará después de finalizar su actual contrato.

Su relación con Santos también habría atravesado un nuevo episodio de tensión después del empate 2-2 ante Chapecoense. Según reportó ge, Neymar se presentó en el centro de entrenamiento, permaneció algunos minutos y posteriormente abandonó las instalaciones sin autorización, sin completar la sesión de recuperación programada para los titulares. El delantero regresó al trabajo al día siguiente y el club decidió no sancionarlo.

Además de la posibilidad de incorporarlo como agente libre, Miami ofrecería un componente difícil de ignorar para el brasileño: volver a compartir vestidor con Messi y Suárez. El movimiento permitiría reconstruir, una década después de su mejor momento, uno de los ataques más reconocidos de la historia del fútbol.

La operación, sin embargo, tendría varios obstáculos. Inter Miami tendría que encontrar la fórmula para incorporar el salario de Neymar dentro de las reglas financieras de la MLS, mientras que el propio jugador deberá decidir si pretende continuar en Santos, buscar una última experiencia fuera de Brasil o cerrar su carrera profesional.

¿La MSN vuelve a reunirse? Los números de Messi, Suárez y Neymar

Messi, Suárez y Neymar compartieron ataque durante tres temporadas en Barcelona y, entre 2014 y 2017, produjeron 363 goles y 173 asistencias, cifras que convirtieron a la MSN en una de las sociedades ofensivas más productivas de todos los tiempos. .

En la temporada 2014-15 marcaron 122 goles entre todas las competiciones; un año después elevaron la cifra hasta un récord de 131, mientras que en su última campaña juntos consiguieron otros 110.

Messi aportó 153 goles durante esas tres temporadas, con registros de 58, 41 y 54. Suárez consiguió 120, repartidos en 25, 59 y 36, mientras que Neymar completó la producción con 90 tantos: 39 en la primera campaña, 31 en la segunda y 20 en la última.

El argentino y el charrúa compartieron 258 partidos con la camiseta del Barcelona, acumularon más de 20 mil minutos juntos y combinaron directamente en 99 goles.

La conexión entre Messi y Neymar también dejó números extraordinarios. Ambos coincidieron en 161 partidos y participaron conjuntamente en 56 tantos: Neymar asistió 36 veces a Messi, mientras que el argentino devolvió el favor en 20 tantos del brasileño.

Neymar y Suárez, por su parte, compartieron cancha en 124 encuentros. El brasileño entregó 18 asistencias que terminaron en gol del uruguayo, mientras que Suárez participó como asistidor en 22 tantos de Neymar.

La MSN no solamente acumuló números. Durante sus tres temporadas juntos conquistó nueve títulos con Barcelona, incluida la Champions League de 2015, dos Ligas, tres Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Su primera campaña terminó además con el triplete bajo las órdenes de Luis Enrique.

Casi diez años después de su separación, las circunstancias podrían abrir una última puerta. Messi y Suárez ya comparten proyecto en Miami y Neymar podría quedar libre al terminar 2026.

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