Roony Bardghji se rompe el ligamento cruzado y estaría hasta siete meses fuera con el Barcelona

El extremo sueco sufrió una grave lesión en la rodilla durante el entrenamiento y la baja frena la posible cesión que preparaba para esta temporada

Roony Bardghji se perdería entre seis y siete meses | Reuters

Roony Bardghji recibió un duro golpe justo antes del inicio de la temporada 2026-27. El extremo del Barcelona sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante el entrenamiento de este lunes y tendrá que afrontar un largo proceso de recuperación que modifica por completo los planes que tenía el club para su futuro inmediato.

Carlos Monfort confirmó el diagnóstico después de que Bardghji tuviera que abandonar la sesión en la Ciutat Esportiva Joan Gamper por un problema en la rodilla. El futbolista de 20 años había encendido las alarmas al retirarse antes de tiempo y las primeras exploraciones ya apuntaban a una lesión de gravedad.

La rotura supone una ausencia estimada de entre seis y siete meses. El sueco deberá pasar por cirugía antes de comenzar su rehabilitación, por lo que su regreso a las canchas quedaría, en principio, para los primeros meses de 2027.

La lesión también frena una salida que estaba encaminada para este mercado. Fabrizio Romano reportó que Bardghji se preparaba para dejar al Barcelona y buscar continuidad durante la nueva campaña, con una cesión para que pudiera acumular minutos y experiencia fuera del conjunto de Hansi Flick.

El atacante venía de completar su primera temporada como azulgrana, en la que disputó 872 minutos distribuidos en 28 partidos, con dos goles y cuatro asistencias. Sin contar con un lugar permanente en el once, encontró espacio dentro de la rotación de Flick y funcionó principalmente como una de las alternativas de Lamine Yamal por la banda derecha.

Bardghji volverá a pasar por el quirófano

La preocupación aumenta por los antecedentes del propio Bardghji. En mayo de 2024, cuando todavía pertenecía al Copenhague, sufrió su primera rotura del ligamento cruzado anterior de la misma rodilla durante un entrenamiento. Aquella lesión lo mantuvo fuera de competencia durante aproximadamente 10 meses y regresó a la actividad hasta marzo de 2025.

Después de superar aquella recuperación, el Barcelona apostó por el extremo y concretó su fichaje en julio de 2025. Bardghji consiguió abrirse espacio durante su primera campaña en España y llegó al verano de 2026 con la posibilidad de salir temporalmente para encontrar una mayor regularidad, después de ocupar principalmente un papel de recambio durante su primer año.

Ahora esos planes quedan detenidos por una segunda lesión importante de rodilla en poco más de dos años. Bardghji deberá iniciar nuevamente un proceso de recuperación prolongado y, con una estimación de seis a siete meses fuera, perderá buena parte de la temporada 2026-27 antes de poder volver a competir con el Barcelona.

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