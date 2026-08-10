Oficial: partido Deportes Tolima vs Independiente del Valle por Copa Libertadores se suspende tras terremoto en Colombia

El equipo ecuatoriano tuvo que mover su itinerario de viaje y Conmebol confirmó el movimiento en la programación.

Balón de la Copa Libertadores 2026. – Vizzor Image.

El fuerte terremoto que estremeció a Colombia durante este lunes, tiene en suspenso el desarrollo del fútbol local y continental. El partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 entre Deportes Tolima e Independiente del Valle presentó novedades en cuanto su desarrollo. Mientras la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitía un pronunciamiento oficial, había expectativa por la programación del encuentro.

La principal incidencia era que el equipo ecuatoriano tuvo que cambiar su itinerario. El vuelo chárter estaba programado para este lunes a las 2:30 p.m., pero la emergencia en territorio cafetero llevó a que se reprogramara dos horas más tarde. La razón fue que el destino no iba a ser directamente Ibagué, ciudad que no cuenta con un aeropuerto internacional.

Según informó el medio ecuatoriano El canal del fútbol, el plan de vuelo tenía como sitio de aterrizaje Armenia y, luego, un desplazamiento hacia Ibagué. No obstante, al estar en una de las zonas más afectadas por el fenómeno natural, fue necesario buscar otra ciudad apta para recibir a la aeronave. No se tenía conocimiento del destino, pero se pensaba en Bogotá como la posibilidad más adecuada. Pasadas las horas, Conmebol confirmó que dos encuentros quedaban postergados:

“Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia. En estos momentos tan difíciles, queremos hacer llegar nuestro afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos:

Partido n°130: Deportes Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU).

Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG).

Reiterándote nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este difícil momento, más información sobre la reprogramación será remitida próximamente”.

Ya Dimayor había aplazado todos los partidos del fútbol colombiano agendados para el trascurso de la semana. No obstante, la decisión sobre el partido en cuestión le competía plenamente a Conmebol. Voces oficiales de la Alcaldía de Ibagué habían manifestado la realización de una inspección al Estadio Manuel Murillo Toro, evidenciando condiciones estructurales normales.

Otro tema tiene que ver con las disposiciones logísticas para que el juego pudiera desarrollarse este martes. El Gobierno nacional recién posesionado del presidente Abelardo de la Espriella ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio. Teniendo en cuenta que se está presentando desplazamiento de personal de la fuerza pública y organismos de emergencia hacia las zonas más afectadas, había que ver la disponibilidad de gente para un espectáculo deportivo.

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