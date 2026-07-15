Michael Olise habría elegido al Real Madrid como destino y el club estudia un fichaje récord

El francés ve en el conjunto merengue una gran oportunidad en su carrera, mientras el Bayern lo mantiene como intransferible

Michael Olise quiere jugar en el Real Madrid | Reuters

Michael Olise quiere convertirse en jugador del Real Madrid durante el mercado de verano. De acuerdo con información del periodista Santi Aouna, de Foot Mercato, el atacante francés considera que el conjunto blanco es el destino adecuado para continuar su carrera, aunque el Bayern Munich mantiene una postura firme y no contempla su venta.

El nombre del internacional francés volvió a relacionarse con el equipo español cuando la planificación deportiva del Real Madrid parecía cerca de concluir. El club madrileño ya había seguido al futbolista anteriormente, pero su posible incorporación recuperó fuerza ante la intención del jugador de analizar su futuro después de terminar su participación en el Mundial 2026, luego de la eliminación de Francia ante España.

Según el reporte de Aouna, Olise está dispuesto a dar el siguiente paso en su trayectoria y ve en el Real Madrid una oportunidad para competir dentro de uno de los proyectos con mayor exposición del fútbol europeo. El extremo hablará con la directiva del Bayern una vez concluida la Copa del Mundo para comunicar su postura y conocer las condiciones de una posible salida.

El Real Madrid estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico para intentar contratarlo, consciente de que la negociación tendría un costo elevado. La información señala que la operación podría convertirse en una transferencia récord para la institución, aunque hasta el momento no se ha confirmado la presentación de una oferta formal ante el club alemán.

Sin embargo, la postura oficial del Bayern Munich es que Michael Olise es intransferible. El conjunto bávaro considera al francés una pieza central de su proyecto y trabaja en la posibilidad de extender su contrato, con el objetivo de asegurar su permanencia durante más temporadas y evitar que otros clubes avancen en una negociación.

Sin embargo, la posición del Bayern tendría algunos matices en caso de que el futbolista solicite su salida. Las versiones publicadas señalan que el equipo alemán no facilitaría el traspaso y pediría al menos 200 millones de euros para comenzar conversaciones, una cifra que colocaría la operación entre las más costosas en la historia del fútbol.

Mientras busca renovar a Olise, la directiva bávara también analiza alternativas para cubrir una eventual salida. De acuerdo con la misma información de Foot Mercato, Bradley Barcola aparece entre los candidatos del Bayern, debido a que puede actuar por los costados del ataque y cuenta con características similares a las que aporta actualmente el jugador francés.

El futuro de Olise podría definirse en los próximos días, cuando se reúna con los dirigentes del Bayern para exponer sus planes. Por ahora, el deseo del futbolista de jugar en el Real Madrid, la postura del club alemán y el posible esfuerzo económico de la entidad española mantienen abierta una negociación que todavía no cuenta con un acuerdo entre las partes.

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