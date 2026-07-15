¿Debe seguir Néstor Lorenzo? Johan Mojica dio contundente respuesta

El lateral colombiano Johan Mojica defendió el proceso de Néstor Lorenzo y destacó el progreso de la Selección Colombia pese a la eliminación ante Suiza.

Néstor Lorenzo continuará en Colombia | Reuters.

La eliminación de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 dejó muchas preguntas alrededor del futuro del proyecto encabezado por Néstor Lorenzo. La Tricolor quedó fuera del torneo luego de caer ante Suiza en los lanzamientos desde el punto penal, en una participación que terminó antes de lo esperado para un equipo que llegó con grandes expectativas después de una destacada fase clasificatoria.

Además, el Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México representó un reto físico adicional para el combinado nacional, ya que Colombia fue la única selección que disputó partidos en las tres naciones anfitrionas, acumulando una importante cantidad de kilómetros recorridos y desgaste por los constantes desplazamientos.

El futuro de Néstor Lorenzo divide opiniones en Colombia

Después de la eliminación, el futuro de Néstor Lorenzo se convirtió en uno de los principales temas de discusión en el fútbol colombiano. Mientras algunos sectores consideran que es momento de iniciar un nuevo ciclo pensando en el Mundial de 2030, otros defienden la continuidad del entrenador argentino, quien logró clasificar a la Tricolor a la máxima cita del fútbol y consolidó una idea de juego durante su proceso.

En medio de ese debate, algunos referentes de la Selección Colombia comenzaron a pronunciarse sobre la continuidad del estratega. Uno de ellos fue Johan Mojica, quien no dudó en respaldar públicamente al técnico que llevó al combinado nacional a disputar su séptimo Mundial de la historia.

Johan Mojica pidió que Néstor Lorenzo continúe en la Selección Colombia

El lateral izquierdo de la Selección Colombia, quien ya tiene experiencia en dos Copas del Mundo, participó en el homenaje realizado por la Gobernación del Valle del Cauca a varios futbolistas del equipo nacional, entre ellos Juan Camilo Portilla y Dávinson Sánchez, y allí se refirió al futuro del entrenador argentino.

Mojica fue claro al señalar que, desde su perspectiva, Lorenzo debería seguir al frente del proceso y destacó tanto sus capacidades deportivas como su manejo humano dentro del grupo. El jugador del Mallorca aseguró que el técnico ha sido clave en el crecimiento de la Selección Colombia.

“Por mí que esté muchos años porque sabe trabajar, no solo en lo deportivo, sino en lo humano, por eso es un excelente entrenador y su cuerpo técnico”, afirmó el defensor vallecaucano durante el evento.

Mojica destacó el Mundial de Colombia pese a la eliminación

Además de respaldar la continuidad del entrenador, Johan Mojica también realizó un balance positivo de la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026. Aunque reconoció la tristeza por quedar eliminados desde el punto penal, resaltó la fortaleza defensiva y la competitividad mostrada por el equipo durante el torneo.

“Nos vamos por penales, pero somos una selección que, con todo lo que jugamos, solo recibimos un gol. No perdimos, ganamos y empatamos, eso dice mucho del progreso que ha tenido la Selección”, explicó el lateral.

Para Mojica, el rendimiento mostrado por Colombia refleja la evolución que ha tenido el equipo bajo la dirección de Néstor Lorenzo, un proceso que considera debe continuar pensando en los próximos desafíos internacionales.

Colombia ya piensa en el camino hacia el Mundial 2030

Ahora la Federación Colombiana de Fútbol tendrá que definir la hoja de ruta de la Selección Colombia y tomar una decisión sobre la continuidad de Néstor Lorenzo. El objetivo será construir un equipo competitivo de cara al Mundial 2030, con una base de jugadores que ya cuenta con experiencia en grandes escenarios.

Mientras se espera un pronunciamiento oficial, el respaldo de futbolistas como Johan Mojica evidencia que dentro del vestuario existe confianza en el proyecto del entrenador argentino y en la posibilidad de seguir fortaleciendo una generación que busca llevar nuevamente a Colombia a pelear por grandes objetivos.

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