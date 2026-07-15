Jonas Vingegaard defiende a Tadej Pogacar tras los abucheos en el Tour de Francia 2026

El ciclista danés pidió que los aficionados que acudan a silbar a los corredores se queden en casa

Pogacar y Vingegaard durante el Tour de Francia 2026 | Reuters

Jonas Vingegaard salió en defensa de Tadej Pogacar después de los abucheos que recibió el líder del Tour de Francia 2026. El danés, segundo en la clasificación general, cuestionó el comportamiento de algunos aficionados durante la décima etapa, ganada por el esloveno en Le Lioran.

“Escuché los abucheos. Creo que eso no debería ser aceptable en el deporte. ¿Para qué asistir a un evento deportivo si van a abuchear a alguien? Mejor harían en quedarse en su casa”, declaró Vingegaard antes de tomar la salida de la undécima jornada en Vichy.

El integrante del Visma se encuentra a tres minutos y 36 segundos de Pogacar en la clasificación general. Aunque mantiene la intención de atacar al esloveno durante las etapas de alta montaña, aclaró que no considera válido intentar debilitarlo mediante expresiones provenientes del público.

“Estoy aquí para hacer mi carrera y buscaré mi oportunidad en las etapas que se adaptan mejor a mis características. Pero puedo entender que no sea agradable para él escuchar abucheos”, explicó el dos veces ganador del Tour de Francia.

Vingegaard también recordó que el maillot amarillo aumenta la exposición del líder ante aficionados, medios y rivales. “Llevar el maillot amarillo te convierte en la persona más vigilada de la carrera. Yo mismo lo viví, sobre todo en 2023, y no es algo agradable”, señaló.

¿Qué dijo Tadej Pogacar sobre los abucheos en el Tour de Francia?

Pogacar se refirió a los silbidos después de ganar la etapa 10 con llegada en Le Lioran. El ciclista del UAE Team Emirates-XRG reconoció que no le agradó la reacción de un sector del público, aunque aseguró que la situación no afecta su rendimiento dentro de la competencia.

“Está claro que hay gente que me detesta, eso pasa siempre con los campeones. En el tenis y en el fútbol pasa más. La gente está más dividida. Pienso en Djokovic, que ha tenido una carrera dura en este sentido y que tiene una mentalidad increíble”, afirmó.

El esloveno sostuvo que los abucheos también incrementan la motivación de sus compañeros. “Esos abucheos animan más a mis compañeros de equipo, les dan más ganas de trabajar. Quiero decirles que echan más leña al fuego”, agregó el líder de la clasificación.

Pogacar mantiene una ventaja de 3:36 minutos sobre Vingegaard después de superar la primera mitad del Tour de Francia 2026. Ambos corredores continúan al frente de la pelea por el maillot amarillo antes de las etapas de montaña que definirán la clasificación general.

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