Visa americana B: así funciona en Bogotá, el plan piloto de Estados Unidos para adelantar la entrevista

Visa americana en Colombia: cuánto cuesta el trámite y cómo funciona la nueva opción para adelantar la entrevista en Bogotá.

¿Cómo sacar la visa de Estados Unidos? | Chat GPT.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá puso en marcha un plan piloto que permite adelantar, en un plazo de hasta 10 días hábiles, la entrevista para solicitar la visa de turismo y negocios (tipo B), mediante el pago de una tarifa adicional de 750 dólares.

Visa americana 2026: Estados Unidos lanzó un plan que adelanta entrevistas en Bogotá, así funciona

Estados Unidos puso en marcha en su Embajada en Bogotá un programa piloto que permite a los solicitantes de visa de turismo y negocios B1/B2 acceder a una cita acelerada. El trámite permite programar la entrevista en un plazo máximo de 10 días hábiles, siempre que haya disponibilidad y se cumplan los requisitos, a cambio de un pago adicional de 750 dólares.

¿Cómo funciona el plan piloto?

Costo: La tarifa adicional de 750 dólares se suma al valor regular de la visa, que es de 185 dólares, para un total de 935 dólares .

La tarifa adicional de 750 dólares se suma al valor regular de la visa, que es de 185 dólares, para un total de . Vigencia: El programa piloto comenzó el 18 de agosto y, en principio, estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 .

El programa piloto comenzó el y, en principio, estará disponible hasta el . Cita acelerada: Los solicitantes que cumplan con las condiciones del programa podrán acceder a una entrevista en un plazo máximo de 10 días hábiles, sujeto a la disponibilidad de citas.

¿Cuánto cuesta el trámite para la visa americana tipo B y qué piden? Precios y requisitos

La visa americana tipo B1/B2, destinada a viajes de turismo y negocios, tiene una tarifa base de 185 dólares. Este valor corresponde al pago regular del trámite y no es reembolsable, incluso en caso de que la solicitud sea negada.

Sin embargo, el costo puede aumentar para quienes decidan acceder a servicios adicionales, como el programa de citas prioritarias habilitado en Bogotá. Esta opción permite adelantar la entrevista mediante un pago adicional de 750 dólares, por lo que el valor total del trámite puede ascender a 935 dólares.

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