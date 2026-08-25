Edson Tortolero relata su drama tras vivir los terremotos en Colombia y Venezuela

El atacante del ‘Escarlata’ tuvo que dejar su vivienda y recibió ayuda del club para buscar otro techo.

Edson Tortolero, jugador del América | Vizzor

Ya han pasado dos semanas del sismo de 7.4 que golpeó gravemente a varias ciudades y municipios del occidente colombiano. Una de las zonas más afectadas fue la del Valle del Cauca, especialmente Cali, que registró más de 150 fallecidos, 1.600 heridos y centenares de edificaciones perjudicadas.

Los jugadores de América vivieron momentos de tensión. Uno de ellos fue Edson Tortolero, refuerzo ofensivo que llegaba al club con pasado en el Carabobo de Venezuela. Preciso viene de padecer dos situaciones lamentables, tanto en Colombia como su natal Venezuela. El 24 de junio, dos movimientos de 7.2 y 7.5 dejaron una cifra superior a 6.500 muertes y 41.000 desaparecidos.

A través de Medio Tiempo de Win Sports, Tortolero contó detalles de cómo vivió ambos sismos. En Cali tuvo que cambiar de vivienda, ya que la suya terminó al borde del colapso.

“Gracias a Dios estamos con vida. Es lo más importante después de lo que hemos pasado el pueblo colombiano y venezolano. Una lástima las pérdidas humanas que al final es lo más importante. Somos bendecidos y tenemos que estar agradecidos por seguir viviendo en el plano terrenal”, indicó.

“Fue fuerte la situación. Tuve la oportunidad hace dos días de mudarme a una casa. No quería enseñar las imágenes, pero bueno, fue muy fuerte. Obviamente sigue viviendo gente, pero asume el riesgo de vivir allí. Cada quien toma decisiones y yo tomé la de salir el mismo día. Estoy tranquilo porque el club hizo una gestión para estar en una nueva casa. Estoy agradecido con la institución y la directiva”, complementó.

El terremoto en Venezuela

Tortolero vivió todo el drama en su país. De hecho acompañó de cerca a Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su esposa y dos hijos en los movimientos telúricos. La historia de su colega le dio la vuelta al mundo.

“No quería hablar mucho del terremoto porque sí me trae muchos recuerdos. Lo que se vivió en La Guaira fue muy difícil. Mi esposa no quería que subiera a La Guaira y tenía un profesor en Barinas. El profesor me decía que se tardaba el bus, que si podía ayudarle a subir. (…) Tenía a su hijo, yerna y nietos bajo los escombros. Después de dejarlo en el punto fuimos al edificio de Lucas Trejo hasta que al cuarto día encontramos los cuerpos de su familia”, relató.

Tortolero acompañó a Trejo a la morgue en Caracas. Para él es un tema difícil de superar por el caos vivido en La Guaira, sector muy afectado por los sismos en el país vecino por los escombros y cuerpos en el rescate. “Si Lucas era fuerte, ¿por qué no nosotros?”, apuntó.

“Lo que pasa acá en Colombia, muchos edificios terminan en pie, pero hay muchas vidas perdidas y familias afectadas. Hay que pedirle a Dios que fortalezca y dé sabiduría a las personas que sufrieron la pérdida de un familiar. No me imaginaría eso para mi familia. No sé qué locura haría, pero es bastante fuerte. Toca seguir avanzando porque la vida continúa y seguir ayudando en los dos países”, fue la conclusión del venezolano, quien lleva cinco partidos con el club.

El venezolano será baja para el duelo ante Jaguares el próximo fin de semana. La razón se debe al nacimiento de su hijo, por lo que recibió permiso para viajar a su tierra y estar presente acompañando a la familia.

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