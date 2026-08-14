Obed Vargas podría salir cedido: Atlético evalúa su futuro y tres clubes preguntan

El Atlético analiza una posible cesión del mediocampista mexicano ante la competencia interna, mientras Betis, Valencia y Getafe siguen su situación

El mediocampista tiene opciones dentro de España | Reuters

El futuro inmediato de Obed Vargas vuelve a quedar abierto en el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano ha trabajado durante la pretemporada con Diego Simeone y continúa considerado por el entrenador argentino, pero la cantidad de opciones que tiene el club en el centro del campo provoca que una cesión aparezca nuevamente como alternativa antes del cierre del mercado. De acuerdo con información de ESPN, retomada este viernes por medios españoles, Real Betis, Valencia y Getafe están pendientes de una posible salida del futbolista.

La operación todavía está lejos de considerarse cerrada. El Atlético no habría tomado una decisión definitiva y la posibilidad de que Vargas permanezca en Madrid continúa vigente. El internacional mexicano ha tenido participación con Simeone durante la preparación para la temporada 2026-27 y el cuerpo técnico analiza si es preferible conservarlo como alternativa dentro de la rotación o facilitarle una salida temporal para que pueda acumular una mayor cantidad de minutos.

El problema para Vargas se encuentra principalmente en la competencia. El conjunto rojiblanco cuenta en esa zona con futbolistas como Koke, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Morten Hjulmand y Rodrigo Mendoza, además de otros elementos capaces de desempeñarse en posiciones interiores. El escenario que se maneja dentro del club contempla que uno entre Vargas y Mendoza pueda marcharse antes de que termine el mercado.

Más información: Obed Vargas disputa 34 minutos en la remontada del Atlético de Madrid ante Marsella

Betis, Valencia y Getafe aparecen como opciones para Obed Vargas

Real Betis, Valencia y Getafe son los tres clubes mencionados actualmente como interesados en recibir a Obed Vargas cedido durante la temporada 2026-27. La información atribuida a ESPN señala que las tres instituciones permanecen atentas a la determinación del Atlético, aunque por ahora no existe una salida confirmada ni un acuerdo anunciado entre las partes.

La situación del mexicano también llamó la atención después de uno de los entrenamientos posteriores al amistoso de pretemporada contra Manchester City. Según AS México, Vargas no participó en el ensayo de partido y trabajo táctico realizado a mediados de semana, al quedar fuera tanto del equipo inicial como de la formación utilizada como suplente. El movimiento incrementó las dudas sobre el espacio que podría tener en el comienzo de la campaña, aunque el mismo reporte apunta que Simeone todavía lo contempla.

Su panorama ha cambiado en cuestión de semanas. A finales de julio, Vargas adelantó ocho días su regreso de vacaciones para comenzar a trabajar y buscar un sitio en la plantilla. El mexicano llegó a esa pretemporada sabiendo que la posibilidad de una cesión estaba presente, pero con la intención de convencer al cuerpo técnico de que podía competir inmediatamente por minutos en el Atlético.

Los amistosos también le permitieron mostrarse. Vargas marcó durante la preparación ante Getafe, fue titular frente al Manchester United y tuvo minutos este jueves ante el Marsella Su presencia durante el verano reforzó la idea de que Simeone quería evaluarlo antes de tomar una decisión definitiva sobre su lugar en una plantilla que incrementó considerablemente sus alternativas en el mediocampo.

Una cesión no significaría que Atlético renuncia al mexicano

Una eventual salida tendría, en principio, carácter temporal. Obed Vargas pertenece al Atlético de Madrid y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, después de que el club español alcanzara un acuerdo con Seattle Sounders para su traspaso el pasado 2 de febrero. La institución rojiblanca presentó entonces al centrocampista como una apuesta de futuro y destacó su capacidad para recuperar y distribuir el balón.

Vargas llegó a España después de consolidarse desde muy joven en Seattle y rápidamente recibió oportunidades durante su primer semestre. En la parte final de la campaña 2025-26 acumuló 750 minutos en 13 partidos con el Atlético, una cifra significativa tomando en cuenta que aterrizó en febrero y tuvo que adaptarse inmediatamente a los mecanismos del equipo de Simeone y al fútbol español.

Su crecimiento también continuó con la selección mexicana. Vargas participó en el Mundial de 2026 y debutó en la competencia durante el triunfo de México frente a Corea del Sur. El mediocampista ingresó en el segundo tiempo y recuperó cuatro balones en territorio rival, una actuación que mantuvo su nombre entre los jóvenes mexicanos con mayor proyección internacional.

La posibilidad de salir a préstamo, por lo tanto, respondería principalmente a la necesidad de encontrar continuidad y no necesariamente a una pérdida de confianza del Atlético en su desarrollo. La cantidad de centrocampistas disponibles puede complicar sus oportunidades inmediatas, mientras que un equipo de LaLiga podría ofrecerle un papel más frecuente sin cortar su vínculo con el conjunto madrileño. El futbolista ya no ocupa plaza de extracomunitario, una circunstancia que también facilita su encaje en otro club español.

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